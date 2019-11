Federer orgulloso de su longevidad: "Me encanta seguir jugando a esta edad"

AFP

Ubicado en el tercer lugar del ranking mundial y avalado por 103 títulos de la ATP, entre ellos 20 Grand Slams, el suizo Roger Federer expresó que a sus 38 años está sorprendido y agradecido por tener una trayectoria profesional de ya 21 años.

"Hay muchas cosas que me enorgullecen en mi carrera, pero lo que más es mi longevidad", dijo 'Su Majestad', este sábado 23-N en conferencia de prensa en la Ciudad de México horas antes de sostener un partido de exhibición ante el alemán Alexander Zverev (7).

"Me encanta seguir jugando a esta edad", enfatizó Federer, aunque sabe que la retirada como tenista es cercana. "No soy eterno, pero juego bien al tenis".

Aunque comentó que su carrera está repleta de momentos positivos, mencionó tres episodios que lo han marcado de manera especial: vencer a Pete Sampras en Wimbledon en 2001 cuando el estadounidense iba por su quito título consecutivo, ganar el oro olímpico en el torneo de dobles en Pekín-2008 y la victoria ante Rafael Nadal en la final del Abierto de Australia-2017.

Éxito impensado

"Nunca pensé que tendría tanto éxito ni llegar al nivel en que he jugado", reconoció Federer, pero "desde 2004 cuando llegué al primer lugar del ranking mundial tomé la decisión consciente de ser el mejor".

Desde su primer ascenso hasta lo más alto del ranking, Federer ha sido el número 1 en 310 semanas de su carrera.

A estas alturas de su vida, el tenista helvético no tiene definido cuándo le pondrá fin a su carrera que inició en 1998.

"No me gusta pensar mucho en el futuro porque siento que llega más rápido, quiero que lo que pase sea una transición", comentó Federer quien se mantiene enfocado en la competencia, en su fundación de ayuda humanitaria y en su familia.

"Quiero ser un buen padre para mis cuatro hijos", comentó Federer. "Los hijos son pequeños sólo una vez en la vida".

Federer y Zverev se enfrentaban más tarde en la plaza de toros México donde se espera una entrada de más de 41.000 espectadores.

"No estamos acostumbrados a estas cifras en el tenis, nunca hemos visto tantas personas juntas", apuntó 'Su Majestad' que sólo ha jugado en México una vez, fue en 1996 cuando aún no era profesional, "pero no pude ganar el torneo".

El partido de este sábado en México es el cuarto en la gira de exhibición del suizo y el alemán por Latinoamérica.

El martes Federer venció a Zverev 6-3, 4-6 y 6-4 en Santiago de Chile. En cambio, un día más tarde 'Sascha' se impuso a 'Su Majestad' en Buenos Aires, Argentina 7-6 (7/3) y 7-6 (7/2).

El enfrentamiento del viernes en Bogotá, se suspendió por un toque de queda en la capital de Colombia.

Esta gira de exhibición culminará el domingo en Quito, Ecuador.