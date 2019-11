Farah regresa a la pista con los 10.000 metros de Tokio 2020 como objetivo

AFP

Agencias

Tras dos años dedicado al maratón, la estrella británica Mo Farah, cuatro veces campeón olímpico y seis veces campeón mundial (5.000 y 10.000 m), anunció este viernes 29 de noviembre su regreso a la pista, con el objetivo de competir en los 10.000 metros de los Juegos de Tokio.

"La gran noticia es que estoy de vuelta a la pista, en el 10.000 de Tokio el año próximo", declaró el corredor de origen somalí, de 36 años, en un vídeo publicado en Youtube.

"Espero no haber perdido mi velocidad y voy a entrenarme duro, voy a ver qué puedo hacer", añadió.

Tras un último título mundial en Londres 2017 en 10.000 metros, Farah decidió dedicarse a las carreras de ruta. En 2018 ganó el maratón de Chicago, logrando el récord de Europa (2 h 05 min 11 seg).

El anuncio de Farah llega un día después de la apertura de una investigación por parte de la Federación Británica de Atletismo (UKA) a Alberto Salazar, su entrenador entre 2011 y 2017, suspendido a finales de septiembre por incitación al dopaje, por parte de la Agencia Antidopaje Estadounidense (Usada).

"Como ya he dicho, no hay ninguna acusación contra mí, no he hecho nada mal. Las acusaciones, siendo claras, solo conciernen a Alberto Salazar", declaró Farah en octubre sobre su antiguo técnico.