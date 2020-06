F1 dice que las carreras continuarán si el conductor da positivo

"Si un conductor tiene una infección, (los equipos tienen) conductores de reserva disponibles", señaló el CEO de la competición, Chase Carey.

Por: AP 08:00 AM / 03/06/2020

Las carreras de Fórmula Uno no se cancelarán si un piloto da positivo por el coronavirus o si un equipo se retira, dijo este miércoles 3 de junio el CEO Chase Carey.

F1 quiere evitar una repetición del primer partido de la temporada en Australia en marzo, que se canceló cuando el equipo de McLaren se retiró después de que un miembro del personal dio positivo por el virus. La temporada comenzará con dos carreras en Austria el 5 y 12 de julio.

“Un equipo que no puede competir no cancelará la carrera. No creo que pueda sentarme aquí y exponer las consecuencias. Pero tendremos un procedimiento establecido para encontrar la infección que no conduzca a una cancelación ”, dijo Carey en el sitio web de F1 el martes. "Si un conductor tiene una infección, (los equipos tienen) conductores de reserva disponibles".

Los equipos de F1 tienen más dificultades para regresar a la competencia que los equipos en muchos otros deportes debido a las docenas de personas que generalmente viajan a una carrera y los viajes internacionales regulares involucrados.

Carey dijo que los miembros del equipo serán examinados para detectar el coronavirus antes de partir para una carrera y luego cada dos días. Los equipos vivirán en un sistema de "burbujas", probablemente con "subburbujas" para mantener a las personas separadas si realizan diferentes trabajos, agregó.

"Claramente reconocemos que nuestro deporte es uno que a veces, no podemos tener dos metros entre cada individuo en un equipo", dijo. “Cuando un automóvil se detiene en un hoyo y tiene que cambiar cuatro neumáticos, no habrá dos metros entre cada individuo. Tenemos que asegurarnos de tener procedimientos para gestionar todos esos riesgos lo antes posible ".