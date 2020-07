Expertos en salud tienen opiniones divididas sobre el plan de la MLB

Algunos expertos ven con optimismo, y otros no tanto, el inicio de la temporada 2020 de las Grandes Ligas aplazada por la pandemia.

18/07/2020

Treinta equipos de béisbol de 28 ciudades, tratando de jugar 60 juegos cada uno en medio de una pandemia de coronavirus que aparentemente no ha alcanzado su punto máximo en los Estados Unidos.

¿Plausible? ¿Vale la pena? ¿Excesivo?

Incluso entre los expertos, depende de quién está hablando:

"Los juegos de béisbol pueden funcionar", dijo el Dr. David Hamer, profesor de salud global en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston. "Creo que es factible".

"Hay ciertos deportes que tienen mayor riesgo versus menor riesgo", dijo el Dr. Amesh Adalja, investigador principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud. "El béisbol es una especie de riesgo intermedio".

"Estoy muy nervioso por el plan de MLB", dijo el Dr. Zach Binney, epidemiólogo de la Universidad de Emory. "Podría ser un desastre".

Los expertos en salud pública tienen sentimientos encontrados acerca de las esperanzas del béisbol de abrir su temporada el 23 de julio. Existe optimismo debido a la naturaleza del deporte en sí, que produce menos riesgo en el campo que el baloncesto, el fútbol o el hockey. Por otra parte, los jugadores y sus familias se enfrentan a una tarea desalentadora para mantenerse a salvo del estadio, especialmente con equipos que viajan hacia y desde regiones afectadas, como Florida y Texas.

A diferencia de la NBA y la NHL, los equipos de las Grandes Ligas de Béisbol no serán atrapados en burbujas, sino que viajarán por todo el país.

Pero, sobre todo, hay incertidumbre.

"No creo que se pueda cuantificar por completo exactamente cuál será el riesgo", dijo Adalja.

MLB ha proporcionado a los equipos un manual de operaciones de 113 páginas que detalla los protocolos para su temporada regular de 60 juegos acortada por una pandemia.

Los jugadores serán evaluados cada 48 horas. Las máscaras y el distanciamiento social son imprescindibles en todo momento, excepto en el campo. Las copias de seguridad pueden ver juegos desde las gradas en lugar del refugio. Sin semillas de girasol. No escupir. No lamer los dedos. Incluso a las mascotas no se les permitirá acercarse.

Existen protocolos para viajes aéreos, viajes en autobús, automóviles privados y hoteles, junto con orientación general para evitar el contacto con personas fuera del mundo del béisbol.

¿Todo eso puede mantener a los jugadores seguros? ¿Puede evitar que MLB agote los recursos en sus comunidades de acogida? ¿Qué sucede si los fanáticos pueden asistir a los juegos en septiembre y octubre, como han sugerido algunos propietarios de equipos?

En resumen, ¿puede funcionar?

Dos semanas en los campos de pretemporada, hay alguna razón para el optimismo.

Según los datos publicados este viernes 17 de julio por MLB, solo el 0,4% de las muestras de jugadores y entrenadores analizadas desde el 27 de junio han arrojado resultados positivos. Eso está muy por debajo de la tasa positiva nacional de aproximadamente el 9%.