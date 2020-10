Estudiantes va por un cupo en la Sudamericana este miércoles 21-O

El club merideño está en Buenos Aires para enfrentar al Racing, ya clasificado para los octavos de final.

Por: EFE 01:18 PM / 20/10/2020

Racing Club, ya clasificado para los octavos de final de la Copa Libertadores, recibirá este miércoles 21-O en la sexta y última jornada del Grupo F al Estudiantes de Mérida, que necesita al menos un punto para asegurarse un lugar en la Copa Sudamericana.



Racing Club y Nacional comparten el liderato con 12 puntos, Estudiantes tiene cuatro y está en zona de Sudamericana pero el Alianza Lima peruano, que es colista con solo una unidad, podría alcanzarlo si vence a los uruguayos y los venezolanos pierden.



El equipo que se adueñe del liderato tendrá el beneficio de enfrentar en los octavos a un conjunto que haya finalizado segundo y será local en el segundo partido de la serie.



Este será el primer partido de la Academia sin el centrocampista Matías Zaracho, uno de los jugadores más importantes del equipo, que fichó por el Atlético Mineiro.



Por su primer triunfo



Estudiantes de Mérida no pudo ganar ninguno de los dos partidos que disputó en el Grupo A del torneo ecuatoriano.



En el debut cayó por 1-2 ante Yaracuyano y el sábado 17-O empató 1-1 con Trujillanos al anotar sobre el final del partido.



Estos fueron los dos primeros partidos del torneo venezolano, que se interrumpió durante seis meses por la pandemia del coronavirus.



El lunes 19 por la mañana, los jugadores tuvieron su último entrenamiento en Venezuela y por la tarde viajaron rumbo a Argentina.



Se prevén pocas modificaciones respecto al once inicial que jugó ante Trujillanos ya que en el plantel no hay lesionados ni contagiados de coronavirus.



- Alineaciones probables:



Racing Club: Matías Ibáñez; Iván Pillud, Nery Domínguez, Leonardo Sigali, Eugenio Mena; Marcelo Díazm Augusto Solari, Lorenzo Melgarejo, Leonel Miranda; Héctor Fértoli y Nicolás Reniero.



Entrenador: Sebastián Beccacece.



Estudiantes de Mérida: Alejandro Araque; José Manríquez, Henry Plazas, Galileo Del Castillo, José Marrufo; Yorwin Lobo, Ronaldo Rivas, Jesús Meza, Christian Flores; Ronaldo Rivas y Armando Araque.



Entrenador: Martín Brignani.



Árbitro: el uruguayo Andrés Cunha, asistido por los chilenos Claudio Ríos y Christian Schiemann.



Estadio: Presidente Perón, conocido popularmente como el Cilindro de Avellaneda, ubicado en la provincia de Buenos Aires y con capacidad para unos 50.000 espectadores.



Hora 19:15 local (22.15 GMT).