Espn: Real Madrid no tiene ofertas por Bale y James

Zinedine Zidane sería partidario de comenzar la nueva pretemporada ya sin Gareth Bale y James Rodríguez pero en el Real Madrid empiezan a verlo cada día más complicado ya que distintas fuentes admiten a la cadena Espn que a falta de 10 días para que el equipo vuelva a los entrenamientos no tienen ni una oferta en firme por ambos futbolistas.

El técnico francés dejó tanto al extremo galés como al mediapunta colombiano fuera de la convocatoria para el encuentro de vuelta de octavos de final de la Liga de campeones en el que los madridistas perdieron 2-1 ante el Manchester City.

En el caso de Bale fue el propio futbolista el que pidió a Zidane no viajar a Manchester porque entendía que no iba a jugar en todo caso después de un final de liga en el que apenas contó para el técnico francés.

El problema es que, pese a que el Madrid ya entiende que la única solución posible es la salida, el agente de Bale ha dejado claro en repetidas ocasiones que su cliente sigue feliz en el Santiago Bernabéu y no parece que vaya a poner fácil su traspaso.

Además, tampoco será fácil encontrar un club que pueda afrontar su elevada ficha, la más altas de la plantilla, por lo que en el club blanco empiezan a asumir que el ex del Tottenham estará una vez más junto al resto de jugadores cuando el Madrid regrese a los entrenamientos para preparar la nueva temporada.

El caso James

La situación de James se antoja más sencilla y en el Madrid siguen siendo optimistas en encontrarle una salida que agrade a todas las partes lo antes posible.

El ex del Mónaco y Porto ha despertado interés de algunos equipos de la Premier League y la Serie A pero a día de hoy fuentes del club blanco aseguran a Espn que todavía no han recibido ninguna oferta formal de otros clubes para hacerse con sus servicios.

James, no obstante, sí que tiene claro que su futuro pasa por dejar el Bernábeu como ya intentó el pasado verano cuando el Madrid bloqueó su traspaso al Atlético de Madrid.

“A mí también me gustaría saber a dónde me voy. Pueden pasar días o semanas hasta que sepa a dónde me voy. No lo sé, de verdad. Quiero ir donde pueda jugar, donde sea feliz y donde me sienta querido por todo el mundo,” admitió recientemente el colombiano.