Ernesto Jerez candidato a Cooperstown como narrador de béisbol

Por: Agencias 03:44 PM / 02/11/2020

El dominicano Ernesto Jerez, la voz del béisbol de Espn en español, fue nominado al Premio Ford Frick, que conduce a los narradores al Salón de la Fama de Cooperstown, informaron las autoridades del organismo este lunes 2-N.

Jerez es uno de ocho candidatos. El ganador del Ford Frick será anunciado el 9 de diciembre y será homenajeado durante el fin de semana de exaltación al Salón de la Fama, del 23 al 26 de julio en Cooperstown, New York.

Los otros finalistas son Buddy Blattner, Joe Buck, Dave Campbell, Dizzy Dean, Don Drysdale, Al Michaels y Dan Shulman.

Jerez ha compartido las transmisiones de béisbol en Espn con los venezolanos Oswaldo Guillén y Luis Alfredo Álvarez.

"Me siento muy honrado y aún estoy en el aire", dijo Jerez a Espn Digital. "Estoy muy feliz, por mí, por mi ciudad, Santiago, mi país, República Dominicana, y por toda la gente que está en esta carrera", agregó.

"Gracias a Dios, a mi familia, a toda mi gente en Espn, el único lugar para el que he trabajado. A Luis Alfredo Álvarez, quien ha sido mi compañero de transmisiones desde el primer día. A todos mis compañeros. Gracias", dijo Jerez.

Excelencia

Jerez, quien cumplirá 53 años el 9 de diciembre --el día seleccionado por el Salón de la Fama para anunciar al ganador del Ford Frick-- debutó como narrador de béisbol en Espn en 1995. Desde entonces, ha relatado miles de partidos de serie regular, incluyendo el popular programa Domingo de Grandes Ligas por la Noche y todas las ediciones que se han realizado del Juego de Estrellas y la Serie Mundial de las Mayores.

El graduado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, República Dominicana, en 1991, y la Escuela de Narración Northeast School de Boston, en 1995, también ha narrado partidos de las ligas invernales de México, Venezuela y República Dominicana y la Serie del Caribe y el Clásico Mundial de Béisbol.

Su icónico canto para anunciar los cuadrangulares es un himno entre los aficionados del béisbol: "¡A lo profundooooooo! ¡No, no, no, díganle que no a esa pelota!".

De acuerdo a la Junta Directiva del Salón de la Fama, los principales criterios para recibir el Ford Frick son: "Compromiso con la excelencia, calidad de las habilidades de transmisión, reverencia dentro del juego, popularidad entre los fanáticos y reconocimiento de sus colegas".

En la historia del Salón de la Fama, los únicos narradores latinoamericanos que han recibido el Premio Ford Frick son el argentino Ely 'Buck' Canel (1985), el ecuatoriano Jaime Jarrín (1988) y el cubano Rafael 'Felo' Ramírez (2001). Mientras Jarrín sigue activo como la voz en español de los Los Angeles Dodgers, Canel falleció en 1980 y Ramírez en 2017.