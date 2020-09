Envían amenazas de muerte a la jueza de línea golpeada por Djokovic

Djokovic llamó a sus seguidores a la calma: “Por favor, la juez de línea que fue golpeada por la pelota necesita el apoyo de nuestra comunidad”.

Por: Agencias 09:00 AM / 08/09/2020

Novak Djokovic no es el único que se encuentra desolado tras su descalificación del US Open por golpear a una juez de línea. La víctima del incidente también está viviendo días duros, pese a que el golpe no tuvo mayores consecuencias, ya que está recibiendo crueles mensajes cargados de odio e incluso amenazas de muerte.

El mundo del tenis apoyó la medida del Gran Slam norteamericano de expulsar y sancionar a Djokovic, pero existen fanáticos del serbio que no han encajado bien la decisión y se han dedicado a perseguir a Laura Clark, la juez de línea, pues consideran que exageró y provocó la eliminación del número 1 del mundo.

Algunos de los seguidores del balcánico encontraron el perfil personal de la juez de línea en las redes sociales y le dedicaron unos desagradables mensajes de odio y hasta de atentar contra su vida.

Y es que el perfil de Instagram de Laura Clark era público y muchos seguidores del tenista serbio aprovecharon para descargar su odio contra ella por lo ocurrido en Flushing Meadows.

Los fanáticos de Djokovic escribieron hirientes comentarios en una imagen que Clark había publicado como homenaje a su hijo Josh, que murió en 2008 a los 25 años en un accidente de bicicleta, dejando mensajes como: “No te preocupes, pronto te unirás a él” o “ pronto te irás al infierno”.

Ante la situación, Clark cambió el estado de su cuenta en Instagram a “privada” para evitar así seguir recibiendo este tipo de amenazas.

Por su parte, Djokovic escribió en redes sociales a sus seguidores para que abandonen esta práctica: “Por favor, recuerden también que la juez de línea que fue golpeada por la pelota anoche también necesita el apoyo de nuestra comunidad. Ella no ha hecho nada malo en absoluto. Le pido que la apoye y la cuide especialmente durante este tiempo. A partir de estos momentos, nos hacemos más fuertes y nos elevamos. Compartiendo amor con todos”.