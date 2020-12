Entran a robar en casa del futbolista Paolo Rossi durante su funeral

Los ladrones no robaron los trofeos y recuerdos de su carrera; se limitaron a llevarse un reloj y dinero en efectivo, informaron los medios de comunicación italianos.

Por: EFE 10:34 AM / 13/12/2020

Desconocidos entraron a robar en casa del futbolista italiano Paolo Rossi mientras se celebraba su funeral aunque no robaron los trofeos y recuerdos de su carrera y se limitaron a llevarse un reloj y dinero en efectivo, informaron los medios de comunicación italianos.







Mientras se realizaba el funeral multitudinario en Vicenza del héroe del Mundial de 1982 que ganó Italia, los ladrones aprovecharon para entrar en la casa de Rossi, que falleció de una enfermedad a los 64 años, y de su familia en la localidad de Bucine, en provincia de Arezzo, en el centro de Italia.









Descubrió el robo un colaborador de Rossi en la actividad de la finca, que es una casa rural, notando una ventana rota.







Luego, a su regreso de Vicenza, la esposa del exfutbolista, Federica Cappelletti, se dio cuenta de lo sucedido, haciendo un inventario inicial de lo robado.







"No me importa lo que robaron, me podrían haberme quitado hasta 100.000, pero es el gesto lo que aturde", dijo su esposa a los medios italianos.



Según algunos medios parece que se han sustraído un reloj perteneciente a Rossi y una pequeña suma de dinero en efectivo encontrada en casa,."Un acto más cobarde y repugnante que este es realmente impensable. Que la policía haga todo lo posible para encontrar a los responsables. Toda mi solidaridad y cercanía a la familia de Paolo Rossi", dijo el alcalde de Florencia, Dario Nardella, en Twitter.