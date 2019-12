Embiid guía a 76ers para seguir perfectos en casa

Joel Embiid anotó 22 puntos, incluidos dos mediante tiros libres cruciales a 15,3 segundos del final, y los 76ers de Filadelfia se mantuvieron perfectos en casa durante esta campaña, al imponerse el martes 97-92 a los Nuggets de Denver.

Tobias Harris agregó 20 unidades y Matisse Thybulle consiguió 13 por los Sixers, que ostentan una foja de 13-0 en Filadelfia. Han ganado tres partidos consecutivos y siete de los últimos ocho.

