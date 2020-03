El zurdo criollo Eduardo Rodríguez aspirante al "opening day" con Boston

“Si pasa, pasa”, dijo el pitcher. “Pero para mí, lo importante es lanzar cada cinco días".

Por: Redacción Web / Agencias 11:10 AM / 02/03/2020

Los Medias Rojas todavía no han anunciado a su abridor para el Día Inaugural de la temporada, pero cuando el mánager interino Ron Roenicke revele la respuesta, lo más probable es que el honor recaiga en el zurdo venezolano Eduardo Rodríguez. Así lo reseñó el portal MLB.com, en su versión en español.

De acuerdo con la publicación, Rodríguez dio el sábado otro paso en el sentido correcto de cara a lo que parece una inevitable apertura del 26 de marzo en Toronto tirando tres innings en blanco (dos hits, seis ponches) en la derrota por 5-2 de Boston ante los Yankees el sábado en un encuentro entre escuadras divididas.

“Lanzó algunos pitcheos realmente buenos. Ubicó bien su recta. Tiró algunos cambios buenos”, dijo Roenicke. “Se metió en algunos problemitas, pero su comando es tan bueno es que capaz de salir de ellos. Ejecuta sus pitcheos cuando lo necesita. Eso era lo que necesitábamos hoy (el sábado) de él”.

En cuanto al Día Inaugural, Rodríguez no está pensando en eso todavía.

“Si pasa, pasa”, dijo el pitcher. “Pero para mí, lo importante es lanzar cada cinco días, sin importar si es de primero o quinto abridor. Ustedes me vieron el año pasado. No recuerdo qué número era, pero no era el número 1 e igual hice 34 aperturas. Así que para mí lo importante no es en qué lugar de la rotación estás, sino poder subirte al montículo cada cinco días”.

Sus números

El as de los Patirrojos, Chris Sale, comenzará la temporada en la lista de lesionados debido a un caso de fuerte gripe y neumonía que retrasó su preparación dos semanas. David Price está ahora en los Dodgers. Eso deja a Rodríguez, Nathan Eovaldi y el también venezolano Martín Pérez como los únicos miembros fijos de la rotación para el arranque de la campaña.

En el pasado, Rodríguez siempre era una interrogante para los Medias Rojas antes de comenzar la temporada, usualmente debido a algún tipo de molestia en las piernas.

Pero el año pasado, Rodríguez demostró de forma enfática que puede completar una temporada saludable, tras dejar récord de 19-6 con 3.81 de efectividad y 213 ponches, de lejos la mejor campaña de su carrera.

Sin embargo, no hubo estadísticas más importantes que estas: 34 aperturas, empatado en el liderato de ambas ligas. Y 203.1 innings.

Rodríguez siempre soñó con poder hacer su apertura cada cinco días durante una temporada entera, y eso fue lo que hizo el año pasado. Y vista la forma en la que está conformado el roster de Boston para el 2020, necesitará hacerlo otra vez.

Rodríguez tiene dos metas para el 2020. La primera es repetir sus totales en innings y aperturas del año pasado. La otra es reducir los boletos, luego de liderar a la Liga Americana con 75 en el 2019.