El venezolano Giovanni Savarese a su sexta final en la MLS

El DT criollo tratará de conquistar el campeonato del torneo estadounidense para su equipo, los Timbers de Portland.

Por: EFE 04:22 PM / 10/08/2020

El DT venezolano Giovanni Savarese, de los Timbers de Portland, y su colega colombiano Óscar Pareja, del Orlando City, tendrán un mano a mano especial este martes 11-A cuando sus equipos disputen la final del Torneo Regreso de la Liga Profesional de Fútbol (MLS).



Pareja alcanza una final apenas ocho meses después de haber llegado al banquillo del Orlando, que jugará en su cancha; en tanto que Savarese disputará el sexto partido por un título en ocho temporadas que lleva en la MLS, primero como conductor del Cosmos y desde 2018 con Portland.



El entrenador venezolano ha establecido una sociedad ofensiva formada por los argentinos Diego Valeri y Sebastián Blanco y el colombiano Diego Chará que sirvió para dejar en el camino al New York City y el Union.



"Estamos listos para jugar un buen partido de fútbol, sin importar el rival", dijo Saverese este lunes 10-A en rueda de prensa.



El técnico debe salir con este martes 11 su once habitual, que en semifinales se impuso por 2-1 a los Timbers.



Pareja ha diseñado un equipo en el que destacan el portugués Nani, el uruguayo Mauricio Pereyra y el ecuatoriano Sebastián Méndez y que busca poner fin este año a una racha sin jugar la liguilla final que ya dura cinco temporadas.



"Debemos tener la iniciativa, de proponerlo desde el inicio", dijo el colombiano al analizar lo que pretende en el partido del martes.



"Es una final y a la misma llegan los mejores por lo que respetamos a Portland, pero las indicaciones a nuestros jugadores siempre van a ser las mismas, creer que ellos pueden tener la iniciativa, que no vamos a especular y que seremos un equipo que quiere ganar", sostuvo.



El equipo de Orlando llegó a la final tras vencer por 3-1 al Minnesota United.



El campeón tendrá asegurado un puesto en La Liga de Campeones de la Concacaf para la edición de 2021 y un millón de dólares.



Alineaciones probables:



Orlando City: Pedro Gallese; Ruan, Antônio Carlos, Robin Jansson, Jão Moutinho; Sebastián Jhegson Méndez, Oriol Rosell; Chris Mueller, Mauricio Pereyra, Nani; y Tesho Akindele.



Entrenador: Óscar Pareja.



Portland Timbers: Steve Clark; Chris Duvall, Larrys Mabiala, Dario Zuparic, Jorge Villafaña; Diego Chará, Eryk Williamson; Marvin Loría, Diego Valeri, Sebastián Blanco; y Jeremy Ebobisse.



Entrenador: Giovanni Savarese.



Árbitro: Ismail Elfath.



Estadio: Wide World of Sports Complex de Orlando (Florida).



Hora: 20.30 del Este (00.30 GMT del miércoles).