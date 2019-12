El venezolano César Hernández pactó con los Indios por 6,25 millones de dólares

Durante los últimos dos años Hernández disputó un total de 322 encuentros. El criollo batea para .277 de por vida, con 46 cuadrangulares en siete temporadas dentro de las mayores.

El segunda base César Hernández y los Indios de Cleveland formalizaron el domingo 29 de diciembre un contrato por un año y 6,25 millones de dólares.

Ambas partes habían acordado los términos contractuales desde la semana pasada, pero la firma dependía de un examen médico que fue superado con éxito.

Los Indios buscaban un camarero en el mercado, luego de no ejercer la opción para extender el contrato de Jason Kipnis.

We have signed 2B César Hernández to a contract for the 2020 season.



Hernández hit .279 with 31 doubles, 3 triples, 14 homers, and 71 RBI last season with Philadelphia.



Welcome to Cleveland! pic.twitter.com/PMBimmWAas