El sueño de LeBron James: jugar con su hijo Bronny antes del retiro

El “Rey” LeBron está esperanzado en que su hijo James Jr. pueda saltar al mejor baloncesto del mundo antes de retirarse.

Por: Agencias 09:00 AM / 12/12/2020

LeBron James firmó una extensión del vínculo con Los Ángeles Lakers y quedará como agente libre hasta el final de la temporada 2022-23.

Pero detrás de este convenio hay un sueño que busca cumplir la estrella de la NBA: jugar con su hijo Bronny antes del retiro.

El “Rey” LeBron está esperanzado en que James Jr. pueda saltar al mejor baloncesto del mundo lo antes posible, dijo la estrella de la NBA a un medio deportivo estadounidense.

"Ese es mi sueño, que podamos jugar juntos (con mi hijo) antes de dejar la cancha. Creo que es posible", expresó LeBron.

Sin embargo, el deseo se mantiene en pausa debido a que el joven apenas tiene 16 años y la regla 'one and done' establece como edad mínima los 19 años para ser seleccionado o al menos contar con un año de universidad.

Aunque en el mejor de los escenarios existe la posibilidad de que la norma sea retirada.

En los últimos años se ha sondeado la posibilidad, pero el comisionado Adam Silver ha descartado la posibilidad de eliminarla en el corto plazo, por lo que Bronny pondría todas sus esperanzas hasta dentro de tres años si es que no hay un cambio antes. También algunos dueños y gerentes generales han presionado por retirar el 'one and done'.

Por otro lado, algunas teorías apuntan a que después de terminar su contrato con los Lakers, el destino de James estaría en Oklahoma City, quinteto que cuenta con una buena cantidad de picks.

Aunque de cualquier otro modo, el veterano podría aprovechar su condición como agente libre para irse a la franquicia que reclute a Bronny.

No es sorpresa que LeBron busque retirarse al lado de su hijo, a quien podría ceder la batuta de ser la próxima gran estrella de la liga.

James hace un par de años atrás comentó que compartir la duela con Bronny sería el “mayor logro de sus carrera en la NBA”. Solo el tiempo dirá si el de Akron logra resistir el paso de los años y la liga está dispuesta a cambiar la regla para que su hijo llegue antes de los 19.