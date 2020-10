El exmundialista argentino Oscar Ruggeri tiene coronavirus

El exfutbolista y panelista en programas de Espn se encuentra aislado en su casa con "un poco de tos".

Por: Agencias 10:34 AM / 06/10/2020

Oscar Ruggeri, exfutbolista de la Selección argentina, campeón del mundo en México '86, tiene coronavirus. Así lo confirmó el periodista Alejandro Fantino, conductor del programa de Espn FC Show, donde Ruggeri es panelista.

“Lo vamos a contar porque me parece que está bueno que se sepa. Nuestro compañero y amigo, casi te diría familia, Oscar Ruggeri dio positivo de covid. Está bien, con apenitas un poquito de tos y sin fiebre. Le mandamos un gran abrazo a Oscarcito”, confirmó Fantino.

Según informó el portal Infobae, el "Cabezón" se encuentra aislado en su casa.

El lunes 5-O, Ruggeri participó desde su casa en el programa 90 minutos de Fútbol, conducido por el Pollo Vignolo por Espn, pero por la tarde no lo hizo porque decidió realizarse el hisopado por sospechas de covid-19.

“En el (hospital) Austral me hisoparon. Si a la noche no me ven con Fantino es porque estoy al horno, me dan el resultado a las 6 ó 7 de la tarde”, adelantó el exjugador, quien se caracteriza por sus divertidas ocurrencias en el programa deportivo.

Como él mismo lo explicó, Ruggeri tuvo contacto con una persona el pasado viernes 2-O, quien lo llamó al siguiente y le avisó que tenía coronavirus. Por este motivo, el exzaguero de la selección argentina optó por aislarse de su familia y realizarse este lunes 5-O el hisopado correspondiente, cuyo resultado por la tarde dio positivo de coronavirus.

Oscar Ruggeri había comenzado con la cuarentena por sus propios medios una semana antes de que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretara el confinamiento obligatorio en adultos mayores de 60 años. Esto ocurrió el 19 de marzo, por lo que permaneció más de seis meses sin salir de su casa.