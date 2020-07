El exdelantero Berbatov aconseja a Bale que deje el Real Madrid

El búlgaro calificó de “falta de respeto” que Bale se burle de su equipo por ser suplente en un juego de LaLiga.

Por: Reuters 02:00 PM / 16/07/2020

El exdelantero búlgaro Dimitar Berbatov cree que el tiempo de Gareth Bale en el Real Madrid se ha acabado después de su comportamiento irrespetuoso durante la victoria por 2-0 de su equipo contra el Alavés en el partido de liga del sábado.

El galés enfureció a los aficionados del Real Madrid cuando bromeó fingiendo que se había quedado dormido con una mascarilla que le tapaba los ojos mientras veía el partido del Madrid desde la grada.

“Gareth Bale está en los titulares de nuevo por pretender quedarse dormido en las gradas cuando se enteró de que iba a ser un suplente que no jugaría”, dijo Berbatov a Betfair.

“Cuando lo vi flipé (me impresioné). No me creía que estuviera ahí, poniéndose la máscara como si estuviera durmiendo. De ninguna manera puedo apoyar algo así. Muestra una falta de profesionalidad y respeto hacia al Real Madrid. Se ha pasado de la raya”.

“Todo esto no es bueno ni para él, ni para el Real Madrid”.

Berbatov, exdelantero del Manchester United y del Tottenham Hotspur, cree que Bale, que fichó por el equipo madrileño procedente de los Spurs en 2013, debe cambiar de aires.

“Creo que lo mejor es que se vaya”, dijo. “Si yo fuera un hincha del Real Madrid y viera algo así, un jugador faltando así al respeto a mi club, estaría muy molesto.

“Que busque una cesión o un club lo compre. Lo que hizo parecía que fue una muestra de poder. Que estaba en plan ‘Me importa un pimiento que juegue o no, haré lo que me dé la gana’ y eso no me parece nada bien. No apoyaré actitudes así”.