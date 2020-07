El cubano Aroldis Chapman de los Yanquis da positivo por coronavirus

El entrenador personal también fue sometido a la prueba de detección, pero dio negativo.

Por: EFE 09:06 AM / 12/07/2020

El cerrador cubano de los Yanquis de Nueva York Aroldis Chapman se convirtió en el tercer jugador de este equipo de las Grandes Ligas en dar positivo por coronavirus, según informó este sábado 11-J el entrenador Aaron Boone.



"Tuvimos una prueba positiva de jugador, era Aroldis Chapman, por lo que no está en el campamento", dijo.



"Chapman tiene síntomas leves, pero en general está bien. No estará aquí en el futuro previsible. Más allá de eso, no voy a entrar a comentar mucho sobre él", precisó.



En declaraciones a la cadena de deportes ESPN, Chapman dijo que se sentía bien y que tenía "muy pocos síntomas".



El entrenador personal también fue sometido a la prueba de detección, pero dio negativo.



Chapman se unió a su compañero de equipo el lanzador mexicano Luis Cessa y al jugador de cuadro D.J. LeMahieu como los únicos tres jugadores de los Yanquis con positivo al coronavirus.



Inicialmente Chapman pasó todas las pruebas de admisión y se le permitió presentarse a los entrenamientos en el Yankee Stadium, donde había estado desde el domingo pasado.



El cubano incluso se dirigió a los medios de comunicación el miércoles y habló sobre "sentirse listo para el juego" después de lanzar dos sesiones de bullpen.



"Estamos siguiendo todos los protocolos. No hemos tenido ninguna otra prueba positiva. Nos hemos adherido a todos los seguimientos de contactos. Así que sentimos que lo hemos manejado bien", indicó Boone.



"Esto es algo que, incluso en el futuro, probablemente se nos presente una prueba positiva. Se trata de hacer todas las cosas que, con suerte, en conjunto, nos mantienen seguros y saludables. Pero en este momento sentimos que estamos haciendo un buen trabajo aquí de gestión", agregó.



Los tres jugadores que resultaron positivos autorizaron a los Yanquis a divulgar sus nombres, ya que los equipos no pueden divulgar los nombres de ningún jugador que se contagia del coronavirus sin que él autorice revelar su estado.



El viernes, las Grandes Ligas indicaron que durante las dos fases de pruebas realizadas hasta ahora, conocidas como fases de "admisión" y "monitoreo", la liga obtuvo un rendimiento de 83 pruebas positivas de 11.149 muestras, o 0,7%.



Entre los 83 positivos, 71 son de jugadores y 12 de miembros del personal. De los 30 clubes, 28 han tenido al menos un jugador o miembro del personal positivo en las dos fases.