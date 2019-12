El belga Wim Fissette es el nuevo entrenador de Naomi Osaka

Nueva temporada, nuevo técnico para Naomi Osaka. La antigua número 1 mundial, actual tercera de la WTA, comenzó a entrenar con el belga Wim Fissette, según informó el circuito femenino el domingo 15 de diciembre.

"La doble ganadora de Grand Slam (US Open 2018 y Abierto de Australia 2019) será entrenada por Wim Fissette en 2020", señaló la WTA.

