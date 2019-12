El West Ham inglés destituye al técnico chileno Manuel Pellegrini

El antiguo entrenador de River Plate, del Málaga, del Real Madrid (2009-2010) y del Manchester City (2013-2016) entre otros, estaba en una posición comprometida desde hacía semanas.

El West Ham inglés despidió al técnico chileno Manuel Pellegrini luego de la derrota de este sábado 28 de diciembre (2-1) en casa ante el Leicester, que deja a los 'Hammers' con solo un punto de ventaja sobre la zona de descenso de la Premier League.

"Es evidente que era necesario un cambio para que el club enderece el rumbo, de acuerdo con nuestras ambiciones esta temporada", indicó en un comunicado el dueño del club David Sullivan.

"Con gran pena nos vemos obligados a tomar esta decisión. Manuel es un caballero y fue un placer trabajar con alguien de su talla", añadió.

West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect.