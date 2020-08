El Peñarol cesa a su técnico, Diego Forlán

Bajo su batuta, el Peñarol disputó nueve encuentros oficiales en el torneo local, con tres triunfos, tres empates y tres derrotas, que lo tienen en el séptimo lugar de la clasificación

Por: EFE 02:00 PM / 31/08/2020

El Peñarol ha cesado este lunes 31-A a su técnico, el exfutbolista Diego Forlán, por los malos resultados cosechados por el conjunto aurinegro en el Torneo Apertura, según refleja la prensa local.



Según las informaciones difundidas, el presidente del club, Jorge Barrera, habría informado a Forlán de que no sigue siendo entrenador del Peñarol, la primera experiencia al frente de un banquillo del que fuera mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010.



Bajo su batuta, el Peñarol disputó nueve encuentros oficiales en el torneo local, con tres triunfos, tres empates y tres derrotas, que lo tienen en el séptimo lugar de la clasificación, con doce puntos, siete menos que el líder, Montevideo Wanderers, que precisamente le ganó este domingo por 0-2.



Además, en Copa la Libertadores encajó una derrota por 1-0 ante el brasileño Athletico Paranaense y sumó una victoria por idéntico marcador sobre el Jorge Wilstermann boliviano.



Según confirmaron a Efe fuentes del club, a las 18.00 horas (21.00 GMT) de este lunes el Consejo Directivo se reunirá en la sede del club, el conocido como Palacio Peñarol, para analizar la situación y se espera que para dar oficialidad al despido y anunciar el sustituto de Forlán.



Los malos resultados obtenidos por el Peñarol en la competición local, especialmente tras las últimas jornadas, en las que vio cómo el modesto Rentistas había igualado un 0-2 en contra hasta concluir con empate 2-2 y cómo el 'bohemio' Wanderers se impuso este domingo en su visita al Campeón del Siglo, habían puesto en duda su continuidad.



El exdelantero del Villarreal y Atlético de Madrid españoles, el Independiente argentino y el Manchester United inglés fue presentado como entrenador del Peñarol el 20 de diciembre de 2019, apenas 8 días antes de su despedida oficial como futbolista, en un evento celebrado en el Estadio Centenario con la presencia de grandes jugadores como Luis Suárez, Juan Sebastián Verón o Juan Román Riquelme.



Esta ha sido la primera experiencia como entrenador de Forlán. A ese respecto, en una entrevista con Efe, el exfutbolista reconoció que era una "responsabilidad grande", pero que el motor de su carrera había sido habitualmente asumir "desafíos".



"Esto no deja de ser uno de los desafíos más importantes que voy a tener, como lo fue venir a Peñarol (como jugador), y ahora como entrenador y líder de un equipo. Sin lugar a dudas, no va a ser fácil", explicaba en aquel momento.



También lo resumía todo en una frase: "Se me da la oportunidad grande de dirigir a un histórico como Peñarol y ¿qué más lindo que tener ese desafío por delante?".



'Cachavacha' defendió la camiseta de Peñarol en la temporada 2015-2016 y es hincha confeso de este club, por lo que su fichaje por la entidad aurinegra nada más confirmarse su adiós profesional a los terrenos de juego, el 6 de agosto de 2019, no sorprendió demasiado.