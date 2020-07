'El Niño' Linares enfrentará al dominicano Fortuna el 28-A

El tres veces campeón mundial Jorge Linares (47-5, 29 KO's) enfrentará al domincano Javier Fortuna (35-2-1, 24 KO's) el 28 de agosto en el Fantasy Springs Resort & Casino, en Indio, California.

Luego de que Linares despachó a Carlos Morales en cuatro asaltos el 14 de febrero, apuntaba a un enfrentamiento con el invicto Ryan García en verano. Esa pelea nunca se materializó y Linares y sus representantes cambiaron su enfoque a otra pelea.

"Queríamos ese pleito (con García). Jorge quería esa pelea más que nadie,'', dijo José De La Cruz, quien maneja a Linares. "Creo que su campamento de entrenamiento no era razonable con Golden Boy", agregó.

En lo que respecta a una posible pelea del 4 de julio entre ambos, el representante de García, Lupe Valencia, aseguró: "Lo que le ofrecieron a Ryan no fue aceptable. No podemos aceptarlo si sabemos que no es razonable", sostuvo.