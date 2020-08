El Bayern y Lewandowski terminan de fulminar al Chelsea

Los ojos del Bayern ya están puestos en Lisboa.

Por: AFP 06:30 PM / 08/08/2020

El Bayern de Múnich volvió a golear (4-1) este sábado 8-A al Chelsea en el trámite de la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones y reservó plaza para la 'Final 8' de Lisboa.

No hubo milagro de los londinenses en el Allianz Arena luego de que los bávaros hubieran encarrilado su pase a cuartos al vencer a los de Frank Lampard por 3-0 en Stamford Bridge a finales de febrero, antes de la pandemia del covid-19.

El máximo anotador de esta edición de la 'Champions', el polaco Robert Lewandowski, abrió la lata de penal en los primeros compases del encuentro (10) y ahí murió cualquier esperanza de remontada 'blue'.

El croata Ivan Perisic remató a mediados de la primera mitad (24) con un disparo desde dentro del área al cuadro inglés. El joven Tammy Abraham (44) fue el encargado de anotar el único gol de los 'blues' en la eliminatoria. Corentin Tolisso (76) y nuevamente Lewandowski (84) marcaron en la segunda parte para los alemanes.

Lewandowski ya suma 13 dianas en el torneo y parece que en la 'Champions' sí logrará ser el máximo goleador, luego de que el italiano Ciro Immobile (Lazio) le superara en la carrera por la Bota de Oro europea, que tiene en cuenta las dianas logradas en las ligas nacionales.

Los ojos del Bayern ya están puestos en Lisboa. Los alemanes saltarán al césped del Estádio Da Luz de la capital portuguesa el próximo 14 de agosto para enfrentarse al Barcelona en el duelo de cuartos, en una eliminatoria a partido único.

El equipo azulgrana consiguió el pase a la 'Final 8' lisboeta también este sábado tras inclinar 3-1 al Nápoles italiano en el Camp Nou.

"Nos alegramos mucho de medirnos al Barcelona", dijo el defensa David Alaba. "Tienen un muy buen equipo, muy buenos jugadores, pero con lo que hemos mostrado estas últimas semanas y meses no tenemos que escondernos", añadió.

Flick no se confió

Lewandowski, Thomas Müller, Serge Gnabry... El entrenador del Bayern, Hansi Flick, se mostró prudente este sábado y alineó a sus mejores jugadores, sin importarle la decisiva ventaja que logró en el partido de ida.

No pudo decir lo mismo Lampard. Sin su capitán, César Azpilicueta, ni Christian Pulisic ni Jorginho, entre otros, la leyenda de los 'blues' se vio forzado a sacar un once de circunstancias.

Algo muy peligroso si delante está el gigante alemán, que no ha perdido ningún partido este 2020 y viene de conseguir el doblete Bundesliga-Copa en las últimas semanas.

"Creo que la actuación fue correcta. No es fácil de decir después de una derrota 4-1, no estoy contento, no queríamos perder aquí. Pero tras conceder rápidamente dos goles, nuestra reacción nos ha permitido volver al partido", declaró Lampard al término del encuentro.

El arquero argentino del Chelsea, Willy Caballero, cometía penal en los primeros compases del duelo sobre Lewandowski y el ariete convirtió con un disparo a media altura a la izquierda del guardameta.

Sin dejar tiempo a la reacción, Perisic perforó las redes visitantes al rato tras recibir un pase del punta polaco, en un contrataque del Bayern.

El cuadro de Flick, un técnico que recibió las riendas del 'Rekordmeister' en noviembre en reemplazo de Niko Kovac y que ha cambiado por completo la cara de los suyos, se relajó un poco una vez confirmó el pase a Lisboa y permitió que Abraham anotara desde dentro del área pequeña tras un rechace de Manuel Neuer.

"Mi equipo ha jugado muy bien, nuestros primeros treinta minutos han sido muy buenos, el Chelsea no ha tenido casi ninguna acción", celebró el entrenador alemán.

Ya en el segundo tiempo, Flick comenzó a introducir cambios para reservar a sus mejores efectivos. Las piernas descansadas de los suplentes trajeron los goles de Tolisso y de Lewandowski, este último de cabeza tras un hermoso centro del lateral derecho español Álvaro Odriozola.