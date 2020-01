El Barcelona de Setién pierde 2-0 en Valencia y pone en peligro su liderato

"Hemos estado francamente mal", admitió el nuevo DT, que cosecha su primera derrota en su tercer partido. Si el Real Madrid gana o empata el domingo 26-E en Valladolid, será nuevo líder.

El Barcelona, después de los apuros esta semana para derrotar en la Copa del Rey al Ibiza, de la tercera categoría del fútbol español, perdió este sábado 25-E en campo del Valencia por 2-0, en la 21ª jornada de liga, y pone en peligro su liderato.

El Barcelona había destituido a Ernesto Valverde cuando el equipo azulgrana era líder, colocando en su lugar a Quique Setién, que cosecha su primera derrota en su tercer partido.

Si el Real Madrid, igualado a puntos ahora con el cuadro catalán, gana o empata el domingo en Valladolid (15º), será nuevo líder.

Setién había prometido buen juego a su llegada, pero por ahora no ha llegado, y tampoco los resultados.

El entrenador cántabro cumplió en este partido en tener la posesión (más de un 70 por ciento), disparó más y su equipo dio más del triple de pases que su rival, pero en el fútbol moderno prima la efectividad y Albert Celades le dio una lección en ese sentido a Setién.

En su debut tras llegar al cargo, el Barcelona de Setién pasó apuros para ganar al Granada por 1-0, después sufrió para eliminar al Ibiza, donde tuvo que remontar en los últimos minutos para acabar ganando por 2-1, y ahora ha llegado la primera derrota.

Maxi Gómez, protagonista

El primer tanto del partido para el Valencia llegó en el minuto 49, cuando el lateral izquierdo Jordi Alba marcó en propia meta, al tocar un remate del uruguayo Maxi Gómez, que no iba a gol.

El propio Maxi Gómez aseguraría el triunfo de su equipo en el 77, con un disparo colocado a la izquierda del portero alemán Marc André Ter Stegen, tras un centro desde la derecha de Ferrán Torres.

El Barcelona puede también dar las gracias Ter Stegen, que detuvo un penal de Maxi Gómez a los diez minutos de partido, tras una falta de Gerard Piqué a José Luis Gayá, y multiplicó las paradas.

Pero los 'blaugranas', inofensivos en ataque y febriles en defensa, no pudieron responder en ningún momento, por falta de verticalidad.

Incluso Leo Messi, capitán del Barcelona, no pudo hacer nada, cuando ha salvado a su equipo en muchas ocasiones, pero esta vez el argentino no hizo un buen partido, encadenando malos pases, tiros libres errados y malas elecciones en su remate, tal vez contagiado por el juego del conjunto azulgrana.

Con esta victoria, el Valencia ascendió a la quinta posición, a un punto del Sevilla, que ocupa la cuarta plaza, la última que da acceso a la Champions, y que el domingo recibe al Granada (11º).

"No hemos estado nada bien"

El nuevo técnico del FC Barcelona, Quique Setién, reconoció que su equipo no jugó bien y que hay muchas cosas que mejorar, en su primera derrota en el banquillo azulgrana, al caer este sábado 25-E en Valencia por 2-0.

"Hay algunas cosas que no interpretan bien. O a lo mejor es que no las explicamos bien. Hemos dado pases sin profundidad y no trabajamos para eso. Hay cosas que hay que tratar de corregir. Lo mejor ha sido que nos habíamos ido al descanso 0-0", afirmó Setién.

"En la segunda parte hemos estado mejor pero eso no es suficiente. El Valencia también es un gran equipo, que nos ha salido bien de la presión y nos ha hecho daño. Es algo que trabajamos, que hablamos, y que tenemos que mejorar", insistió.

"En la primera parte hemos estado francamente mal. No nos hemos colocado bien. No hemos tenido esa pausa y esa precisión. Hemos facilitado cuatro o cinco contras. Hay muchas cosas que tenemos que valorar de la primera parte. Hay cosas que no hemos entendido", señaló.