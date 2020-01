El Atlético de Madrid Femenino anunció el fichaje de Deyna Castellanos

La talentosa jugadora de 20 años marcó 47 goles y repartió 20 asistencias en 77 partidos disputados. "Su gran polivalencia le permite jugar tanto de delantera como de segunda punta", indicó el portal del club madrileño.

El Atlético de Madrid Femenino anunció, a través de su cuenta en Twitter, el fichaje de la venezolana Deyna Castellanos este jueves 2 de enero. La criolla llega a la institución colchonera procedente de la Universidad Estatal de Florida, Estados Unidos.

La talentosa jugadora de 20 años marcó 47 goles y repartió 20 asistencias en 77 partidos disputados. "Su gran polivalencia le permite jugar tanto de delantera como de segunda punta", indicó el portal del club madrileño. La atacante firmó hasta el 2022 con la institución rojiblanca.

Deyna había indicado que iba a dar el salto a Europa tras finalizar su paso por Florida, pero nunca develó con cuales equipos negociaba. La criolla debutó con la Vinotinto absoluta a los 15 años durante la Copa América 2014.

A lo largo de su carrera profesional obtuvo dos campeonatos Sudamericanos, en 2013 y 2016, dos torneos de la conferencia en 2016 y 2018 y un campeonato nacional de la Ncaa.

En cuanto a reconocimientos individuales fue Bota de Oro en el Mundial Fifa sub 17 en 2014, premio Fifa a la mejor jugadora sub 15 en 2015, Bota de Bronce en el Mundial Fifa sub 17 de 2016, finalista del premio Fifa The Best en 2017 y finalista del premio Fifa Puskas en 2017.

Los medios españoles daban por hecho su llegada al Club Deportivo Tacón, equipo que fue comprado por el Real Madrid y cuya fusión se completará en para la temporada 2020-2021 cuando pase a llamarse Real Madrid Club de Fútbol Femenino

El "Atleti" le dio la bienvenida afirmando que es "una de las jugadoras con mayor proyección del mundo, con gran capacidad goleadora y asociativa con sus compañeras".

"Toda la familia atlética te desea la mayor de las suertes en este nuevo reto que comienza hoy defendiendo los colores rojiblancos", se lee al final del comunicado.