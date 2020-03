El Ajax rescinde el contrato de jugador que cayó en estado vegetativo

Abdelhak Nouri, de 22 años, se desplomó en el campo en 2017 y desde entonces permanece en coma.

Por: AFP / Agencias 07:55 AM / 31/03/2020

El Ajax de Ámsterdam puso fin a la vinculación contractual con Abdelhak Nouri, víctima en julio de 2017 de lesiones cerebrales luego de una dolencia cardíaca durante un partido, informó el periódico holandés De Telegraaf.

Según el rotativo, el club tomó esta decisión debido a una cláusula en el contrato de Nouri que establece una renovación automática en las mismas condiciones a partir del 1 de julio.

Antigua gran esperanza del histórico club holandés, Abdelhak Nouri, se halla en estado vegetativo desde hace tres años.

El centrocampista, apodado 'Appie' y de 22 años, se desvaneció repentinamente durante un partido amistoso entre el Ajax y el Werder Bremen, en Austria.

La familia del joven acudió a la comisión arbitral de la Federación en junio de 2018, reclamando una indemnización al club para sufragar los cuidados que deberá recibir de por vida.

El Ajax aceptó poco después responsabilizarse por completo de las necesidades del jugador y presentó sus disculpas a la familia.

El equipo seguirá ayudando al jugador, que ha hecho toda su carrera en el club.

El jugador se encuentra convaleciente en su casa, aunque necesita utilizar las cejas para comunicarse, informó el diario español As.

Durante los 3 años que el jugador ha estado en cama, el Ajax respetó su contrato, hasta que se anunció el cese del convenio laboral. según publica Telegraaf. "No es porque no quieran ayudar al joven, que ha pasado más de media vida en el club. De hecho, están buscando otras maneras de continuar ayudándole", agregó As.