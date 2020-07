Dramático: El antes y después de dos atletas que sobrevivieron al coronavirus

Ahmad Ayyad y Mike Schultz pasaron semanas intubados en cuidados intensivos. "Esto puede pasarle a cualquiera", advirtieron.

Por: Agencias 11:31 AM / 05/07/2020

Las imágenes de Ahmad Ayyad se han vuelto virales. El deportista, residente en Washington DC, se contagió de covid-19 y los médicos del hospital John Hopkins tuvieron que inducirle el coma y conectarle a un respirador.

De este modo, Ayyad, de 40 años, que antes de contagiarse con el virus competía en carreras de obstáculos y practicaba baloncesto y boxeo, perdió hasta 27 kilos y sufrió daños en los pulmones y en el corazón. Los 25 días que estuvo en coma inducido por poco acaban con su vida.

"Uno piensa que es una gripe exagerada y no la va a contraer", explicó el joven antes de revelar cómo al despertar del coma descubrió que su cuerpo no era el de antes: "Estaba básicamente paralizado, no podía moverme. Todos mis músculos habían desaparecido".

Ayyad tuvo, además, que acudir a terapia para recuperarse. "Terapia del habla, porque no podía hablar. Terapia social, tuvieron que enseñarme cómo tragar. Y fisioterapia para despertar mi cuerpo. Tenía dificultad para respirar porque mis pulmones estaban dañados, mi corazón estaba dañado", declaró el deportista.

El 22 de abril pasado dio negativo al nuevo coronavirus, por lo cual volvió a su hogar y pudo retomar sus tareas cotidianas. Poco a poco volvió a hacer actividad física y, para finales de junio, ya había recobrado más de 20 kilogramos.



"Lo conseguí y sobreviví, y todavía estoy aterrorizado", dijo a CNN . "Me preocupa mucho ver a la gente tomar esto a la ligera", concluyó.

Otro caso impactante

El caso de Mike Schultz, un estadounidense de 43 años quien pasó casi dos meses hospitalizado por el virus, también impactó a usuarios de las redes sociales.



Schultz, quien trabajaba como enfermero en San Francisco y hacía ejercicio casi todos los días, no tenía ninguna enfermedad subyacente que lo ubicara en la población en riesgo frente al covid-19.



Fue hospitalizado el 16 de marzo luego de un viaje a Boston, donde se contagió.



"Tenía fiebre muy alta y mis pulmones estaban llenos de líquido. Estaba muy débil, No podía sostener mi teléfono celular, era muy pesado (...) mis manos temblaban mucho”, recordó.

Mike estuvo sedado y con una intubación durante seis semanas. Cuando despertó, había perdido 23 kilos: bajó de 86 a 63 kilos.

“Quería demostrar que puede pasarle a cualquiera”, le dijo Schultz al sitio 'BuzzFeed News' después de postear imágenes que dejaron en evidencia el impresionante antes y el después de su cuerpo.



“No importa si usted es joven o viejo, tenga condiciones preexistentes o no. Este virus puede afectarlo”, advirtió.