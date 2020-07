Dos juegos de MLB pospuestos por brote de covid-19 en Marlins

Nueve jugadores de los Marlins en la lista de 30 hombres, dos jugadores de la escuadra de taxis y dos miembros del personal dieron positivo al virus.

Por: AP 04:00 PM / 27/07/2020

Dos juegos de Grandes Ligas programados para este lunes por la noche fueron pospuestos después de que más de una docena de jugadores y miembros del personal de los Miami Marlins dieron positivo por el coronavirus en un brote que dejó al equipo en Filadelfia.

El primer partido de los Marlins contra Baltimore fue suspendido, al igual que el juego de los Yankees de Nueva York en Filadelfia. Los Yankees habrían estado en la misma casa club que los Marlins usaron el fin de semana pasado.

Nueve jugadores de los Marlins en la lista de 30 hombres, dos jugadores de la escuadra de taxis y dos miembros del personal dieron positivo, dijo una persona familiarizada con la situación a The Associated Press, que habló bajo condición de anonimato porque los resultados no habían sido revelados públicamente.



Los Yankees se están quedando en Filadelfia por ahora, y tienen su propio personal de la casa club con el equipo allí, dijo la persona. Los Marlins pospusieron su vuelo a casa el domingo por la noche después del final de su serie contra los Filis.

Major League Baseball anunció el aplazamiento de ambos juegos aproximadamente ocho horas antes del primer lanzamiento programado, y dijo que se estaban realizando pruebas adicionales de COVID-19. Eso incluyó a los jugadores de los Filis que fueron evaluados el lunes.

"Los miembros del grupo de viaje de los Marlins se auto-ponen en cuarentena mientras esperan el resultado de esos resultados", dijo MLB en un comunicado.

Los Orioles planearon regresar a Baltimore desde Miami el lunes por la noche, una indicación de que su juego programado el martes contra los Marlins no tendrá lugar en el Parque Marlins.

Si los Marlins continúan su temporada, dependerán en gran medida de los refuerzos de su campo de entrenamiento en Júpiter, Florida. Podrían viajar en autobús de Filadelfia a Baltimore para los partidos programados allí el miércoles y jueves.

Sin ligas menores esta temporada, los equipos pueden retener a 60 jugadores cada uno, incluido un escuadrón de taxistas de hasta tres jugadores por cada viaje, dándoles opciones inmediatas para reemplazar a un jugador lesionado o infectado.

Con la temporada de 60 juegos apenas en marcha, el brote de los Marlins planteó nuevas preguntas sobre el plan del Comisionado de MLB Rob Manfred para navegar la pandemia.

"Ahora realmente podemos ver si MLB va a poner la salud de los jugadores primero", tuiteó el lanzador de los Angles Dodgers, David Price, quien optó por no jugar. "¿Recuerdas cuando Manfred dijo que la salud de los jugadores era PARAMOUNT ?! Parte de la razón por la que estoy en casa en este momento es porque la salud de los jugadores no estaba en primer lugar. Puedo ver que eso no ha cambiado.

El Dr. Andrew Morris, profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad de Toronto, dijo que el brote de los Marlins no es una sorpresa porque el plan de Manfred tenía serias fallas.

"El béisbol está en grandes problemas, grandes problemas", dijo Morris. “Me hace preguntarme si están escuchando los consejos de expertos o si sus expertos les están dando buenos consejos. Este no era un plan que cualquiera que supiera de lo que estaba hablando habría concebido. Se está desarrollando como se suponía que debía desarrollarse ".

El CEO de los Marlins, Derek Jeter, emitió un comunicado diciendo que la salud de los jugadores y el personal era el enfoque principal de su organización.

"Posponer la apertura de la casa de esta noche fue la decisión correcta para garantizar que hagamos una pausa colectiva y tratemos de comprender adecuadamente la totalidad de esta situación", dijo Jeter.

El lanzador de Miami, José Urena, se rascó de su inicio programado en el juego del domingo, y el receptor Jorge Alfaro entró en la lista de lesionados el viernes. No se dieron razones para los movimientos.

No está claro cuándo los Marlins recibieron los últimos resultados positivos de la prueba. Algunos jugadores se enviaron mensajes de texto entre ellos sobre los problemas de salud del equipo antes del partido del domingo, pero no se habló de negarse a jugar, dijo el campocorto Miguel Rojas.

"Esa nunca fue nuestra mentalidad", dijo Rojas. “Sabíamos que esto podría suceder en algún momento. Llegamos al estadio listos para jugar ".

El gerente Don Mattingly dijo: “Es justo decir que los muchachos están preocupados por las cosas. Quieren saber cómo se sienten acerca de la situación para ser escuchados. Creo que es justo Estamos hablando de salud ".

Los Marlins jugaron juegos de exhibición en Atlanta el martes y el miércoles contra los Bravos, quienes desde entonces han estado sin sus dos mejores receptores, Tyler Flowers y Travis d'Arnaud, después de que ambos jugadores mostraron síntomas de COVID-19. Mattingly se negó a decir si pensaba que los problemas de salud de los Marlins estaban relacionados con la parada en Atlanta, pero la fuente potencial del brote fue un tema en torno a las mayores el lunes.

“Creo que es realmente importante rastrear cómo ocurrió. Eso es lo único que necesitamos saber primero antes de llegar a muchas conclusiones diferentes ”, dijo el manager de Los Angeles Angels, Joe Maddon. “Si alguno de esos jugadores viola el protocolo, entonces es más fácil de explicar, y si no, se vuelve más problemático. Simplemente esperaría y vería, dejaría que rastrearan las cosas, trataría de averiguar por qué ocurrió, y luego comenzaría a crear sus conclusiones o a elaborar su plan para resolverlo ".