Djokovic sorprende al revelar que se opone a la vacunación

"No me gustaría que alguien me obligue a vacunarme" en el caso que se reanuden los torneos, dijo el tenista número 1 del mundo.

Por: Agencias 11:45 AM / 22/04/2020

El tenista número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, causó sorpresa al revelar que está en contra de una posible vacunación obligatoria contra el coronavirus para permitir la reanudación de los torneos.

"Tendremos que viajar y creo que será el desafío número 1 (...) Viajar será el principal obstáculo", dijo Djokovic durante una conversación con varios deportistas serbios organizados el domingo 19-A en su página de Facebook, con motivo de la Pascua ortodoxa.

"Soy el primero en tener incertidumbre. ¿Cómo lidiar con los viajes? Personalmente, no estoy para vacunas. No me gustaría que alguien me obligue a vacunarme para viajar", continuó 'Nole'.

Las palabras de Djokovic, quien también es presidente del consejo de jugadores de la ATP, tienen la opinión contraria de la exjugadora francesa Amélie Mauresmo, quien estimó el mes pasado que los torneos de tenis no podrían reanudarse sin el desarrollo de una vacuna Covid-19: "Sin vacuna = sin tenis", tuiteó.

"Si esta va a ser la regla, la ley, ¿qué va a pasar? Entonces debería decidir si voy a someterme a eso o no. Por ahora, soy de esa opinión", dijo Djokovic hablando desde España, donde quedó atrapado con su familia al comienzo de la pandemia de Covid-19.

"¿Pero qué vacuna, si aún no existe?", se preguntó.