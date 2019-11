Djokovic ganó el Masters 1000 de París por quinta vez: no perdió ni un set

AFP

AFP

Novak Djokovic ganó este domingo 3-N sin complicaciones su quinto título en el Masters 1000 de París al derrotar en la final al canadiense Denis Shapovalov (número 28 del mundo) por 6-3, 6-4 en una hora y cinco minutos.

"Me he sentido cada vez mejor y con más confianza a lo largo del torneo. No he perdido un set, ha sido un súper torneo", declaró Djokovic justo antes de recibir el trofeo de manos del ruso Marat Safin, triple ganador en la capital gala (2000, 2002, 2004).

"Estaba con mucha confianza, sobre todo estos últimos tres días. Es muy alentador de cara al Masters", añadió el serbio.

A los 32 años, 'Nole' ha conquistado su 34º Masters 1000 y se queda a uno del español Rafael Nadal, a quien cederá el lunes el liderato del ranking ATP.

No obstante tendrá la ocasión de recuperarlo en el Masters de final de temporada que reúne a los ocho mejores tenistas del año en Londres (del 10 al 17 de noviembre).

Djokovic, que parecía muy débil a causa de un fuerte resfriado cuando debutó el miércoles, levantó este domingo su 5º título de la temporada: dos Grand Slams (Australia y Wimbledon), dos Masters 1000 (Madrid y París), y el ATP 500 de Tokio.

En su carrera ya suma 77 títulos, 16 de ellos de Grand Slam.

Este domingo, Shapovalov, que se benefició el día anterior de la retirada de Nadal para clasificarse a su primera final de Masters 1000, no pudo poner a Djokovic en apuros.

En total, el canadiense de 20 años solo se procuró una bola de break, en la segunda manga, que no pudo convertir.

Pese a todo, el lunes amanecerá en el 15º escalón del ranking ATP, la mejor posición de su joven trayectoria.