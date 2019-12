Diego Alonso será el primer técnico del Inter de Miami de la MLS

Alonso llega a Miami después de dirigir a los Rayados de Monterrey, que vencieron a equipos de la MLS rumbo a su título de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2019.

Por: AP 05:05 PM / 30/12/2019

El Inter de Miami, propiedad del exfutbolista David Beckham, anunció el lunes la contratación del uruguayo Diego Alonso como su técnico, el primero para el nuevo club de la MLS.

El timonel de 44 años, que ha guiado a dos equipos distintos a títulos de la Liga de Campeones de la Concacaf, oficialmente asumió el cargo el lunes como el primer entrenador del conjunto de la exestrella del fútbol inglés. Como jugador, Alonso fue delantero y prefiere el mismo estilo ofensivo como técnico.

“Sabíamos que encontraríamos a un entrenador que coincidiera con nuestras aspiraciones de ser exitosos desde el principio”, declaró el director de asuntos deportivos del Inter de Miami, Paul McDonough. “Lo que realmente nos agradó de él es que ha dirigido a clubes grandes y ha conquistado torneos grandes. Ha ganado en diferentes niveles por todo Sudamérica”.

Alonso afirmó que después de haber sostenido su primera entrevista con funcionarios del equipo, sabía que el puesto era el adecuado para él.

“Es un proyecto ambicioso y orientado al triunfo”, dijo Alonso a The Associated Press. “Eso es lo que me interesa”.

Alonso no tendrá mucho tiempo para adaptarse. El Inter de Miami, con Beckham como parte central del grupo propietario y de la directiva_ iniciará los entrenamientos en enero, sostendrá partidos de pretemporada en febrero y debutará en la MLS el 1 de marzo en casa de Los Angeles FC. El primer juego del equipo en su recién construida casa en Fort Lauderdale, Florida, se disputará el 14 de marzo frente al LA Galaxy.

“Me siento muy emocionado”, indicó Alonso. “Conozco muy bien esta liga. Conozco el reto”.

Alonso llega a Miami después de dirigir a los Rayados de Monterrey, que vencieron a equipos de la MLS rumbo a su título de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2019. Derrotaron al United de Atlanta con un marcador global de 3-1 en la fase de cuartos de final antes de arrollar 10-2 en las semifinales al Sporting de Kansas City.

El uruguayo es el único técnico en ganar ese torneo de la Concacaf con dos equipos distintos.

Alonso pasó parte de los últimos dos años con Monterrey antes de ser despedido en septiembre. Antes de su periodo con los Rayados, dirigió al club mexicano Pachuca, equipo con que también conquistó la Liga de Campeones de la Concacaf de nuevo dejando en el camino a equipos de la MLS.

También fue entrenador en su natal Uruguay y en Paraguay. Como jugador, Alonso formó parte de la selección uruguaya y vistió uniformes de equipos en Argentina, España, México y China antes de iniciar su carrera como técnico en 2011.