Diario ABC se disculpó por comparar a Ansu Fati con un vendedor ambulante

"Lamento profundamente el malentendido y pido disculpas a quien haya podido sentirse ofendido”, señaló el autor del artículo, Salvador Sostres.

Por: Reuters 09:15 AM / 22/10/2020

El periódico español ABC publicó este jueves 22 de octubre una disculpa después de que en la crónica del partido de la Liga de Campeones del martes entre el Barcelona y el Ferencvaros se hizo referencia al jugador Ansu Fati, de 17 años, como un “mantero (vendedor ambulante) que huye de la Guardia Urbana”.

El atacante, nacido en Guinea-Bissau y formado en la cantera azulgrana de La Masía, volvió a firmar una gran actuación en la victoria de su equipo por 5-1 frente al conjunto húngaro, anotando un gol incluso.

“Ansu corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de ‘Agua, Agua’ anunciaba que la Guardia Urbana había llegado”, señaló el texto, en referencia a los vendedores ambulantes que llenan la destacada calle de la capital catalana y son perseguidos por la policía local.

“Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau (alcaldesa de Barcelona) los delincuentes son la policía y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin los turistas, les flaquea bastante el negocio”, agregó.

El autor del artículo, Salvador Sostres, presentó una disculpa pública en la página web de ABC el jueves por la mañana.

Varios medios españoles indicaron que el Barcelona va a tomar medidas legales.

“En la crónica del Barça sobre su partido contra el Ferencvaros, en mi voluntad de elogiar la belleza de los movimientos de Ansu, y su clase como jugador muy joven, algunas expresiones fueron tomadas como un desprecio racista”, indicó el periodista.

“Nada más lejos de mi intención, ni de mi opinión, muy favorable al jugador como he expresado en todas mis crónicas desde que debutó. Lamento profundamente el malentendido y pido disculpas a quien haya podido sentirse ofendido”, señaló.

La crónica fue criticada por varias personalidades del fútbol y la política, como el delantero “culé” Antoine Griezmann o la alcaldesa Colau.

“Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación”, escribió el delantero francés en Twitter, acompañando su mensaje con una captura de pantalla del texto de ABC.

Colau compartió la publicación de Griezmann añadiendo: “Todo mi apoyo a Ansu Fati y a todos los jóvenes anónimos a los que la caverna caricaturiza o estigmatiza por su color de piel. Rectificad vuestro racismo y pedid disculpas, ABC”.