Deyna Castellanos y Ludmila hacen líder al Atlético

Ambas liquidaron el partido en una hora. El Atlético no tuvo rival en el Deportivo, que salvó el honor con una diana de Athenea del Castillo. La francesa Emelyne Laurent, con un doblete, y la inglesa Toni Duggan completaron el festival madrileño.

Por: EFE 02:20 PM / 22/11/2020

Un póker de la brasileña Ludmila da Silva y un tanto de la venezolana Deyna Castellanos propiciaron la goleada del Atlético de Madrid en el campo del colista Deportivo Abanca (1-8), lo que convierte al conjunto rojiblanco en nuevo líder de la Primera división española femenina, aunque empatado con la UD Granadilla Tenerife.







Ambas liquidaron el partido en una hora. El Atlético no tuvo rival en el Deportivo, que salvó el honor con una diana de Athenea del Castillo. La francesa Emelyne Laurent, con un doblete, y la inglesa Toni Duggan completaron el festival madrileño.







Mientras, un doblete de la internacional española Lucía García interrumpió la racha de seis victorias del cuadro canario, que permanece invicto por octava jornada consecutiva en la Primera Iberdrola merced a su empate (2-2) en Lezama ante el Athletic Club de Bilbao.







El conjunto tinerfeño, este 22-N, mandaba por 0-2 al descanso, gracias a los goles de Natalia Ramos (min. 41) y la serbia Allegra Poljak (min. 43),y amenazaba con dar continuidad con otra victoria a su mejor comienzo de curso desde que compite en la máxima categoría.







El empate, ejecutado por Lucía García en el tramo final del choque, no desluce la buena propuesta de la UD Granadilla Tenerife, que alcanza este nuevo parón por compromisos de selecciones en la punta de la clasificación, con 20 puntos en nueve jornadas, los mismos que el Atlético y dos más que el Barcelona, que ha ganado los seis encuentros que ha jugado.







El Sporting de Huelva sumó su segundo punto de la temporada al empatar a dos con el Eibar, que revirtió un claro marcador en contra.







La colombiana Mayra Ramírez dio el triunfo parcial al cuadro onubense al descanso y Jeni Morilla amplió la ventaja de las locales en el minuto 49, al anotar el 2-0. Sin embargo, Miriam Rodríguez 'Kuki' en el minuto 78 y Queralt Gómez en el tiempo añadido certificaron la reacción del Eibar y acabaron por dar un punto a su equipo.







Este domingo se jugó también el derbi madrileño entre el Rayo Vallecano y el Madrid CFF, que reapareció en competición después de "dos semanas muy duras", con el equipo en cuarentena, después de varios positivos por covid-19 que le obligaron a aplazar tres compromisos.







El regreso no podría haber sido más fructífero. Goleó a su oponente, por 1-4. Los goles de Macarena Portales (min. 17) y Priscila Borja (min. 50) y el doblete de la brasileña Valeria Cantuario (min. 10 y 54) dejaron sin valor el momentáneo 1-2, de Sladjana Bulatovic, de penalti en el minuto 42.







Las Gaunas acogió el empate (1-1) entre el EDF Logroño y el Espanyol, mientras que el Levante se marchó con un triunfo (0-2) de Badajoz. Eva Navarro y María Méndez pusieron su rúbrica a la victoria granota ante el Santa Teresa.







La Primera Iberdrola detiene ahora su calendario por los compromisos internacionales de selecciones. En esta doble fecha, la selección española buscará la clasificación directa para la Eurocopa de 2022 frente a los combinados de Moldavia y Polonia, a los que recibirá en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) los días 27 de noviembre y 1 de diciembre.