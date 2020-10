Declaran 'Capital Mundial del Fútbol' al barrio donde nació Maradona

La desiganción se hizo en honor al astro argentino, que este viernes 30-O cumplirá 60 años.

Por: EFE 11:25 AM / 29/10/2020

La Paternal, el barrio en el que vivió Diego Maradona cuando jugaba en Argentinos Juniors, fue declarado "La Capital Mundial del Fútbol" en honor al campeón del mundo en México 1986, que este viernes 30-O cumplirá 60 años.



La Junta de Estudios Históricos de los Barrios de La Paternal y Villa General Mitre también decidió nombrar al exseleccionador argentino "Vecino Ilustre" del barrio y sueña con convertir a La Paternal en "una especie de Disney World de Maradona", según explicó en entrevista a Efe César Pérez, uno de sus miembros.



—¿Por qué decidieron hacer estos nombramientos?

—Nosotros siempre decimos que los homenajes tienen que ser en vida y más por lo que es Diego, por lo que significó para el país, para el barrio y para todos los argentinos.

Declaramos de manera oficial el día 17 de octubre a Diego "Vecino Ilustre del barrio de La Paternal" y a La Paternal "Capital Mundial del Fútbol" con Diego como emblema de todo lo que es "El semillero del mundo" y los jugadores que ha formado la Asociación Atlética Argentinos Juniors, el club de los orígenes de Diego.



—¿Qué representa Maradona para los vecinos de La Paternal?

—Para los vecinos y para los compañeros de 'Cebollitas' de Maradona, aquel equipo juvenil que llegó a estar 150 partidos invicto, es 'Pelusa'. Son etapas. Para los vecinos es Diego, 'El pibe de oro', como lo llamaban acá. Era un vecino que iba al almacén a comprar su manzana, su gaseosa, le daba cariños a la madre, al papá y a sus hermanos, que nacieron en una villa de emergencia como Villa Fiorito y no podían darse esos gustos. Haber vivido acá fue un cambio y un contraste muy importante.



—¿Qué recuerdos tienen los vecinos de Maradona?

—Las hermanas de Diego son vecinas. Es un barrio bien maradoniano. Los vecinos siempre cuentan anécdotas y lo recuerdan como lo que es Diego: una persona íntegra, solidaria, que estaba siempre pensando en el otro. Hay infinidad de anécdotas de vecinos que se fueron transmitiendo de los más grande a los más chicos.



—No son pocos los que aseguran que los mejores partidos de Maradona fueron en Argentinos Juniors. Incluso el presidente de Argentina, Alberto Fernández, hincha del club, dijo que "el mejor Maradona fue el de Argentinos". ¿Coinciden ustedes con esa apreciación?

—Alberto nació en este barrio, fue vecino y fue a la misma escuela que mi padre. Hay cosas que a nivel fílmico no se vieron de Maradona en Argentinos Juniors, solo quedan en la memoria de cada hincha. También venían a verlo hinchas de otros clubes, porque Maradona era un malabarista, un fenómeno, se había corrido la información.

Hay muchos memoriosos o vitalicios del club que te dicen que el mejor gol no es el que le hizo a los ingleses sino uno que le hizo a Huracán, que solo hay filmada la última parte. Diego deja en el camino a varios jugadores, incluido el arquero, y hace el gol pasando la pelota entre las piernas de (Jorge) Carrascosa. De Diego en Argentinos Juniors se cuentan cosas que hacen que uno se quede asombrado por lo que hacía en una cancha de fútbol.



—¿Cuándo se fundó la Junta?

—La Junta se fundó un 30 de octubre, en homenaje a Diego, de 2008. Una de las mentoras y la que puso la piedra fundamental fue mi madre, Liliana Rosa Dursi. Tuvo una participación esencial en todo el desarrollo histórico.



—¿Cuál es el objetivo de la Junta?

—Que la historia no se pierda. Estamos todo el tiempo haciendo cosas por y para el barrio junto con los vecinos. Yo digo que el día de mañana va a ser una especie de Disney World de Maradona. El barrio va a tener una identificación muy fuerte con Diego. Que La Paternal sea "Capital Mundial del Fútbol" trasciende todo.