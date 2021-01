Darwin Machís, de nuevo baja en el Granada

El venezolano aún no se recupera de un dolor muscular y no podrá juga este domingo 3-E contra el Eibar.

Por: EFE 02:48 PM / 02/01/2021

La presencia del lateral Víctor Díaz y del mediapunta Fede Vico son las principales novedades en la lista de convocados del Granada para el partido de este domingo 3 de enero en el campo del Eibar, en la que al final no ha entrado el extremo venezolano Darwin Machís, aún no recuperado de una lesión.



El Granada viajó este sábado 2-E en un vuelo chárter hacia tierras vascas con una expedición formada por 22 jugadores que el técnico Diego Martínez configuró tras el entrenamiento completado por el cuadro rojiblanco en su ciudad deportiva.



Vuelven a la lista Víctor Díaz, que llevaba casi tres meses sin jugar tras someterse a una artroscopia en una rodilla y superar después una lesión muscular, y Fede Vico, que acumulaba varias semanas ausente por una dolencia muscular.



Al final no ha entrado en la citación Machís, que aún no cuenta con el alta médica pese a que comenzó la semana entrenando con el grupo tras un par de semanas de baja por otra lesión similar.



Forma parte de la lista de 22 expedicionarios el joven extremo del filial Antonio Aranda, mientras que se caen el francés Dimitri Foulquier y el portugués Domingos Duarte por sanción, Luis Milla por estar con coronavirus y Ángel Montoro y el colombino Neyder Lozano por lesión.



La convocatoria del Grana la integran los porteros Rui Silva, Aarón y Andorinha; los defensas Pepe, Quini, Víctor Díaz, Carlos Neva, Nehuén Pérez, Germán y Vallejo: los medios Yan Eteki, Gonalons, Yangel Herrera, Fede Vico y Azeez; y los atacantes Alberto Soro, Antonio Puertas, Kenedy, Aranda, Luis Suárez, Soldado y Jorge Molina.