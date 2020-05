Daniel Dhers: Sigo mi preparación como si los JJ OO fueran el 1 de agosto

PANORAMA conversó con el cinco veces campeón de los X Games sobre sus expectativas, preparación con miras a vestir los colores patrios en suelo nipón el año que viene en los JJ OO.

Por: Juan Pablo Azuaje 06:35 PM / 01/05/2020

Subir a lo más alto del podio no es nuevo para Daniel Dhers, pero el criollo tiene en mente un podio en el que nunca ha estado y es el de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El caraqueño, de 33 años, se prepara cada día a la espera de poder realizar la justa japonesa que aunque tiene fecha de llevarse a cabo en 2021, no es aún del todo probable.

Para Dhers será la primera experiencia olímpica; en tanto que ya tuvo su primera incursión con una delegación nacional y fue en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde se colgó la medalla de oro.

El caraqueño participará en el debut del Freestyle en unos Olímpicos.



En tierras limeñas pudo compartir con otros atletas de la delegación nacional, así como con las autoridades deportivas nacionales, lo que califica como una gran experiencia.

PANORAMA conversó con el cinco veces campeón de los X Games sobre sus expectativas, preparación con miras a vestir los colores patrios en suelo nipón.

— ¿Qué son los Juegos Olímpicos para Daniel Dhers?

— Son el evento más grande de todo el mundo y es un honor que el Freestyle pueda ser incluido ya que es la última barrera que nos faltaba por conquistar y hemos demostrado que es un deporte que ha crecido y que tiene la madurez para estar en estos juegos.

— ¿Afecta en algo la suspensión de los Juegos Olímpicos tu preparación?

— Creo que la suspensión no me afecta negativamente, obviamente estaba la emoción de competir este año, pero creo que en mi caso me da más tiempo para poder desarrollar más trucos para poder mejorar ciertas técnicas, así que creo que el postergamiento de alguna manera es beneficioso.

— ¿Ya tiene una programación en su preparación con miras a la cita japonesa o en qué consiste en este momento su preparación?

— En este momento sigo mi preparación como si los juegos fueran el primero de agosto como estaba pautado, quiero saber que tan cerca de la meta que tenía equivalente a trucos voy a llegar y creo que una vez que logre eso pienso desarrollar un plan nuevo para ajustar los errores y ver dónde puedo mejorar y lo nuevo que puedo aprender para el año que viene.

— ¿Cómo ha sido la comunicación en este momento con las autoridades del Ministerio del Poder Popular para el Deporte y el Comité Olímpico Venezolano?

— Ha sido muy buena, estamos agregados en grupo para ver qué podemos hacer en casa. Hay un montón de atletas que están alrededor del mundo y esto les afecta un poco diferente que estar en Venezuela; pero han estado tratando de proveer información y cómo mantenerse activo y un poco de lo que está pasando en el país también.

— Lima 2019 fue su primera experiencia en el ciclo olímpico: ¿Cómo fue esa experiencia desde el punto de vista competitivo, pero también en cuanto al trato con el resto de los atletas de la delegación nacional, estar en la villa olímpica?

— Me encantó la participación en los Juegos Panamericanos de Lima, porque me dio la oportunidad de compartir con atletas de otros deportes. Nunca los había conocido en persona, así que tuve esa oportunidad, pude conocerlos y saber más de sus deportes, así como ellos del mío. También fue muy bonito el apoyo que nos daban todos en la delegación para seguir desarrollándonos y estar listos a la hora de la competencia.

— ¿Crees que la incorporación de la disciplina contribuirá a la masificación de este deporte en Venezuela y en América Latina en general?

— La inclusión en los Juegos Olímpicos si va a ayudar muchos a la masificación del BMX Freestyle alrededor del mundo. Una vez que entre a los Juegos Olímpicos los gobiernos dan apoyo para la construcción de infraestructura, programas de entrenamiento y de esta manera poder desarrollar el deporte.

— ¿Qué significa para ti escuchar el himno nacional en lo más alto del podio?

— Ha sido una de las cosas más bonitas en mi carrera. La verdad nunca pensé que iba a tener esa posibilidad de escucharlo en alguna competición, pero me dio mucho orgullo escucharlo en los Juegos Panamericanos de Lima y ahora me gustaría escucharlo en los Juegos Olímpicos.