¿Cuándo Comienza la Temporada 2021 de la MLB?

El próximo 1 de abril será cuando los 30 equipos que la conforman vuelvan a verse las caras en una temporada que sin duda nos ofrecerá muchas sorpresas.

Por: Nota de prensa 01:09 PM / 29/12/2020

La temporada 2021 de las Grandes Ligas del Beisbol (Major League Baseball (MLB)) ya tiene fecha de apertura y será el próximo día 01 de abril cuando los 30 equipos que la conforman vuelvan a verse las caras en una temporada que sin duda nos ofrecerá muchas sorpresas. Sobre todo, el tan ansiado Juego de las Estrellas que está programado para llevarse a cabo el próximo día 13 de julio en el Truist Park de Atlanta, Georgia. Mientras tanto la Serie Mundial comenzará el 26 de octubre y un posible juego número 7 estaría programado para llevarse a cabo el día 3 de noviembre. En esta temporada participarán 30 equipos, 29 de ellos estadounidenses y 1 de Canadá, en un total de 160 emocionantes juegos que sin duda nos tendrán al filo de la butaca, o al menos del sillón de la casa.

Por supuesto es hora de comenzar a hacer todas nuestras predicciones de quien será el equipo que logre llevarse el tan ansiado "Commisioner's Trophy" y para ello lo mejor es estar atento a los pronósticos MLB donde los expertos en béisbol te brindarán los mejores datos para que le apuestes al equipo ganador. No obstante, no hay que olvidar que son los New York Yankees quienes han ganado hasta el momento más series mundiales que ningún otro equipo con un total de 27, aunque un dato que no tienen a favor es que la última vez que la ganaron fue en 2009. El segundo equipo con más series mundiales ganadas es St. Louis Cardinals con 11, la última de ellas en el año 2011, mientras que en el tercer lugar tenemos a Oakland Athletics con 9 series mundiales, siendo en 1989 la última vez que lo lograron.

En cuanto a los equipos que han ganado en tiempos recientes la serie mundial se encuentran Boston Red Sox que en 2018 se llevaron el tan ansiado trofeo a casa. En 2019 Washington Nationals no solo ganan por primera vez la serie mundial, sino además fue la primera vez que la jugaron. En cuanto a la última temporada, es decir, la 2020, Los Ángeles Dodgers son los ganadores de la serie mundial, razón por la cual no hay que descartarlos en la próxima temporada 2021. Como dato curioso son los Seattle Mariners nunca han jugado una serie mundial y por supuesto nunca la han ganado.

En referencia a los premios que reciben los jugadores de la MLB se encuentran el MVP de las Grandes Ligas que es un premio otorgado al jugador más sobresaliente en cada liga de las Grandes Ligas del Béisbol; el del novato del año, y el Premio Cy Young, que es otorgado al mejor lanzador. Sin duda, un aliciente más para seguir cada partido de la MLB, y por supuesto apostar por tus jugadores y equipos favoritos. ¿Qué equipo crees que ganará la Serie Mundial de la MLB 2021?