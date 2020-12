Fotos/ Cristiano Ronaldo, el mejor del siglo XXI

El portugués Cristiano Ronaldo fue elegido como el mejor futbolista del siglo XXI en la gala Globe Soccer Awards que se celebró este domingo 27-D en Dubai.

El actual jugador de la Juventus y ex de Real Madrid, Manchester United y Sporting de Portugal recibió el premio tras imponerse en las votaciones a Leo Messi y Mohamed Salah, según informó el medio español Marca.

"Gracias a ustedes, a todos los que me han votado, a mi familia, a mi mamá y hermanas. Estar nominado junto a grandes futbolitas es un honor para mí. Esto me motiva aún más y me ayuda para seguir trabajando y estar en lo alto", dijo un Cristiano Ronaldo emocionado y agradecido, acompañado de su pareja Georgina y su primer hijo Cristiano Jr., en el lujoso hotel Armani de Dubai, a los pies del Burj Khalifa, donde se celebró la 12ª gala de esta ya tradicional fiesta del fútbol.