Contagiados Freddie Freeman y otros tres peloteros de Atlanta

El cuatro veces All-Star, Freddie Freeman, el principal relevo Will Smith y otros dos jugadores de los Bravos de Atlanta dieron positivo de coronavirus a menos de tres semanas del comienzo de la temporada, que tendrá 60 juegos a partir del 23 de julio.



Los cuatro jugadores afectados, incluido el derecho Touki Toussaint y el jugador de cuadro Pete Kozma, autorizaron la divulgación de su estado de salud al equipo, actual campeón de la División Este de la Liga Nacional.



"Pasará un tiempo antes de que podamos recuperarlo", lamentó el piloto Brian Snitker sobre Freeman, quien en las últimas horas ha evidenciado que "tiene fiebre y no se siente bien".



La esposa de Freddie Freeman, Chelsea, publicó en su cuenta de Instagram que el jugador tiene "dolores en el cuerpo, dolores de cabeza, escalofríos y fiebre alta".



Añadió que su esposo "literalmente nunca se enferma y este virus lo golpeó como si fuera una tonelada de ladrillos".





"Hemos sido muy estrictos durante los últimos 4 meses. No he ido a una tienda de comestibles, no he salido a cenar una vez, no he visto a nuestros amigos... y yo no lo tengo", aclaró la mujer del jugador.