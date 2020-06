Condenan a exseleccionador de sub17 femenina de Colombia por injuria

Sentencia es de 28 meses por injuria en un caso de acoso sexual denunciado por la fisioterapeuta Carolina Rozo. Esta y varias jugadoras denunciaron el año pasado acoso laboral y sexual dentro del conjunto cafetero.

Por: EFE 05:28 PM / 09/06/2020

Didier Luna, extécnico de la selección femenina sub17 de Colombia, fue condenado este martes 9 de junio por el Juzgado 15 del Circuito de Bogotá a pagar una pena de 28 meses, sin carácter privativo de la libertad, por el delito de injuria en un caso de acoso sexual denunciado por la fisioterapeuta Carolina Rozo.



La sentencia se conoce cuatro meses después de que Luna aceptara cargos por el delito de acoso sexual y presentara excusas públicas a la víctima, luego de que un juez aprobara un preacuerdo entre la Fiscalía y el exseleccionador del equipo juvenil.



Tras ese acuerdo, el delito de acoso sexual fue cambiado por el de injuria por vía de hecho agravado, que implica una pena inferior.



"Pido disculpas a la señorita Carolina si en algún momento sintió que mi comportamiento transgredió su moral. Siempre he procurado basar mis actuaciones en el respeto al otro, especialmente a las mujeres", dijo entonces Luna durante la audiencia realizada en un juzgado de Bogotá.



Como la condena es menor a cuatro años de prisión, Luna quedará en libertad y deberá pagar una caución de 20 salarios mínimos vigentes (unos 4.800 dólares de hoy).



La fisioterapeuta y varias jugadoras de la selección absoluta de fútbol y una de la sub'17, menor de edad, denunciaron el año pasado acoso laboral y sexual dentro del conjunto cafetero.



Los denunciados eran Luna y el preparador físico Sigifredo Alonso, al igual que el exentrenador de la selección femenina de mayores Felipe Taborda.



Los hechos por lo que Luna y Alonso fueron acusados ocurrieron durante las concentraciones previas al Mundial de Uruguay, disputado en noviembre de 2018.



Una de las denunciantes manifestó entonces que el acoso comenzó con comentarios como "estás muy linda, hermosa".



Según la futbolista, al no acceder a las pretensiones de Luna fue "sobrecargada de trabajo", no se le permitía hablar en las reuniones y recibía gritos con frecuencia.