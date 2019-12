Con triple-doble Lowry ayuda a Raptors en la NBA, Miami doblega a Sixers

El armador Kyle Lowry terminó la noche del miércoles 18 de diciembre con un triple-doble para guiar a los campeones Toronto Raptors en un triunfo sobre los Detroit Pistons y los Miami Heat doblegaron a domicilio a los Filadelfia 76ers en la NBA.

Lowry totalizó 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias y los campeones defensores doblegaron a los Pistons 112-99, gracias a una ofensiva de 11-0 en el tercer cuarto que les propició una buena ventaja.

Los Raptors estaban sin el guardia Fred VanVleet debido a una lesión en la rodilla derecha. Luego, el centro español Marc Gasol se fue en el primer cuarto con una distensión muscular, pero Toronto todavía tenía suficiente potencia para manejar a los Pistons.

Por los Pistons destacaron Andre Durmmond con 22 puntos y la friolera de 18 rebotes, el armador Derrick Rose con 16 tantos saliendo de la banca y Blake Griffin con 15 cartones.

