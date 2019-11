Clijsters, que anunció su regreso al tenis, no estará en el Abierto de Australia

La antigua número 1 mundial Kim Clijsters no regresará a las pistas para el Abierto de Australia en enero, al contrario de lo que había previsto cuando anunció su vuelta al tenis en septiembre.

"He tenido que tomar la decisión y no seré capaz de competir en enero", anunció la belga de 36 años en Twitter, explicando que se recupera de una lesión en una rodilla.

I’ve had to make the decision that I will not be able to compete in January. I am undergoing rehab and treatment for a knee injury. It’s a setback but I’m determined as ever to get back to the game I love. I really appreciate all your support and encouragement.