Ciclismo e insulina, el equipo que lucha contra la diabetes en el Tour Colombia

El Tour Colombia es una de las principales carreras de América en la que participan los campeones del Tour de Francia y el Giro de Italia.

Por: AFP 12:00 PM / 14/02/2020

La ventaja que sacaba a sus rivales a base de fuerza en las piernas la perdía cuando chocaba contra los árboles en la montaña. La diabetes nublaba la vista y amagó con truncar la carrera de David Lozano, un español que ahora se bate con figuras mundiales en el Tour Colombia-2020.

Hace nueve años Lozano dominaba el ciclomontañismo en España, donde fue once veces campeón nacional y una promesa a carta cabal. Pero empezó a perder peso inexplicablemente y en las competencias chocaba con arbustos y matorrales porque la nitidez de su ojo derecho se fue esfumando.

"Fui a hacerme una prueba en el hospital a ver qué me podía pasar, si era tensión o algo, y me diagnosticaron diabetes" tipo 1, que se trata con inyecciones regulares de insulina, cuenta a la AFP dentro de una carpa de acero y plástico que lo protege del sol apabullante del departamento de Boyacá (centro).

"La enfermera que me tocó me dijo que del deporte de élite me olvidara", agrega, con la piel maltratada por los vientos fríos y los rayos solares de una Colombia de clima bipolar.

Le contó al director de su equipo de entonces y este rompió el vínculo contractual, creyendo que su padecimiento le restaría nivel ante sus adversarios. La promesa del ciclomontañismo español, que para la época tenía 22 años, sintió un "mazazo".

"Cuando te detectan la diabetes es como un aprendizaje muy bestial, porque tienes que aprender a comer otra vez, saber escuchar a tu cuerpo, saber cómo reacciona", explica.

Resurgir

La misma enfermedad que había hecho mella en la salud de su padre y que en sus dos tipos afecta a 422 millones de personas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, ahora se atravesaba en su carrera de deportista, que comenzó cuando tenía ocho años.

"Fue un golpe bastante durillo hasta que supe del equipo y que había otros ciclistas con diabetes", señala hoy, con 31 años.

Hurgando en internet supo de un compatriota suyo, Javier Megías, un diabético que disputó carreras como la Tirreno-Adriático, el Tour de California y los campeonatos nacionales de ruta a principios de siglo. Lo contactó y un año después de diagnosticado estaba de nuevo en las pistas, ahora de ruta.

Y además fichado por un equipo conformado por 16 ciclistas con diabetes tipo 1: el Team Novo Nordisk -anteriormente llamado Type 1, como la enfermedad-, de categoría Pro Continental, la segunda división del ciclismo. Con sede en Estados Unidos y fundado hace ocho años, el elenco recoge el nombre del principal productor mundial de insulina.

"Vamos a correr por todo el mundo dando el mensaje de que con la diabetes sí se puede", sostiene Lozano.

El equipo tiene especialistas que hacen seguimiento a cada corredor. Todos tienen que usar insulina -a veces mientras montan-, una sustancia permitida por la Unión Ciclista Internacional porque no les genera beneficios y su vida depende de ella.

Dieta y entrenamiento son similares al de los demás corredores, la diferencia es que ellos destinan buena parte de su tiempo en controlar la afección, explica a AFP Oliver Behringer, de 23 años, un suizo del Novo Nordisk también presente en Colombia.

"Si la diabetes se maneja adecuadamente no va a haber diferencia", agrega. Behringer vive desde los once años con diabetes tipo 1 y desde 2018 corre como profesional en la escuadra, tras disputar como Sub-23 los tours de China, Ruanda y Taiyuán.

Pocos éxitos

Lozano es el líder de la escuadra azul que se estrena en el Tour Colombia, una de las principales carreras de América en la que participan los campeones del Tour de Francia y el Giro de Italia, el colombiano Egan Bernal y el ecuatoriano Richard Carapaz, y hombres fuertes del pelotón como el italiano Fabio Aru y el francés Julian Alaphilippe.

A la tierra de los 'escarabajos' llegaron como invitados de última hora. Aparte de enfrentar rivales de envergadura, han sentido la altura de las localidades atravesadas por la competición, que oscila entre los 2.500 y 3.290 metros sobre el nivel del mar.

"Vamos a sacarle el máximo provecho a la altitud, la carrera y los ritmos de competición. Sobre todo disfrutar, coger un poco de unidad para las próximas carreras", acota el capo.

Los resultados no los han acompañado. El mejor ubicado en la general es el británico Samuel Brand, de 121 a 20:28 minutos del líder, el ecuatoriano Jonathan Caicedo. Lozano y Behringer son 134 y 135, a 25:28, en un universo de 161 ciclistas inscritos.

Y son penúltimos en la tabla de 26 equipos.

El mayor logro histórico de la escuadra ha sido ganar, con el francés Charles Planet, la camiseta del corredor más activo del Tour de Polonia en 2019.

"Año a año estamos acercándonos" a un mejor nivel, reflexiona Behringer. "Creo que en los años que vienen podemos ser más exitosos".