Cervelli sufrió nueva conmoción cerebral y estará fuera por siete días

Una pelota bateada de foul le golpeó en la careta el sábado 22-A. El venezolano ha pasado por situaciones similares al menos siete veces desde 2011.

Por: Agencias 08:01 AM / 24/08/2020

Los Miami Marlins colocaron al receptor Francisco Cervelli en la lista de lesionados de siete días luego de que sufriera una conmoción cerebral el sábado 22-A.

El venezolano ha pasado por situaciones similares al menos siete veces desde 2011 y el equipo no quiso correr riesgos. El mánager Don Mattingly señaló que era incierta la fecha de regreso del experimentado cátcher.

“Desafortunadamente, Francisco tiene un historial con conmociones cerebrales”, señaló el estratega, de acuerdo con el diario Miami Herald. “Él lo supo de inmediato (cuando aparecieron los síntomas). Me siento mal por él. Se disculpó de inmediato cuando dijo que no podía (seguir jugando). No sé qué esperar de esto, porque ha tenido varias conmociones cerebrales en el pasado. No sé a dónde irá esto”.

Cervelli, de 34 años, recibió las primeras dos entradas del segundo juego de la doble cartelera del sábado 22-Acontra los Nacionales de Washington y luego pidió ser sacado del partido. El colombiano Jorge Alfaro ocupó su lugar y tendrá la responsabilidad de la mayor parte de los encuentros detrás del plato, durante la ausencia del valenciano.

Mattingly indicó que no estaba seguro de cuándo sufrió la conmoción cerebral Cervelli, pero que una pelota bateada de foul le golpeó en la careta durante la segunda entrada.

El año pasado, su último con los Piratas de Pittsburgh, Cervelli declaró que iba a cambiar de posición, debido a los golpes que había recibido, pero luego se retractó.

Cervelli firmó un contrato por una temporada y dos millones de dólares para brindarle experiencia detrás del plato a Miami, un cometido que ha logrado hasta ahora. Los Marlins marchan con la séptima mejor efectividad de la Liga Nacional (4.49), mientras que en 62 apariciones legales, el careta exhibe un OPS de .808, con tres jonrones y siete remolcadas, en 16 partidos.