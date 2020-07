Cervelli: “Estoy un poco asustado, pero voy a jugar béisbol”

"No quiero tener este virus (...) Hicimos una promesa en el equipo, todos vamos a cuidarnos", dijo.

Por: Agencias 05:06 PM / 18/07/2020

Francisco Cervelli está preocupado por lo que ocurre en la ciudad donde juega su equipo, los Marlins. Todo parece indicar que Miami es el nuevo epicentro de la pandemia del coronavirus, algo similar a lo que se veía en Wuhan, China, hace unos seis meses.

“Eso no es un secreto, todo el mundo está preocupado. No quiero tener este virus o que lo porte cualquier otro en el equipo. Debemos ser cuidadosos. No sabemos lo que va a ocurrir, cada día en Miami se está convirtiendo en una locura. Estoy poco asustado. Pero estamos aquí para jugar beisbol”, dijo a mediados de semana el receptor, en una conferencia de prensa, a través de la plataforma Zoom.

“La única cosa que puedo controlar es a mí mismo”, apuntó Cervelli. “Hicimos una promesa en el equipo, todos vamos a cuidarnos. Es un poco raro, porque el beisbol va mucho más allá del campo. Es lo que hacemos afuera juntos. Ahora es como un trabajo de oficina. Tengo que hacer mi parte, cuidarme, cuidar a mis compañeros y que MLB haga el resto. Hasta ahora va bien”, señala en nota de prensa de la Lvbp.

Major League Baseball y la Asociación de Peloteros acordaron establecer estrictos protocolos de seguridad, que se están implementando en los Campamentos de Verano y se extenderán durante la temporada regular, acortada a 60 encuentros por club.

Aunque las pruebas realizadas en el primer día del reinicio de los entrenamientos apenas arrojaron 1,2% casos positivos de un total 3.185 muestras recolectadas en los 30 equipos de las Mayores, han ido apareciendo nuevos contagiados.

Hace casi un par de semanas, el presidente de operaciones de béisbol de los Marlins, Michael Hill, anunció que cuatro peloteros del Grupo de Reservas de 60, habían dado positivo por covid-19.

“Para mí, el beisbol no es solo ir al estadio, es salir con mis compañeros, ir a cenar con ellos. Hacer cosas juntos, tener una vida normal. Esto que estamos haciendo no es normal”, abundó Cervelli, sobre las particularidades de las nuevas prácticas y lo que se vislumbra para la campaña. “La dinámica cambia completamente, como dije, es casi un trabajo de oficina, llegas a una hora específica y te vas a otra determinada. Tenemos que mentalizarnos en que nada de esto nos afecte. Hay que buscar la adrenalina, aunque no tengamos fanáticos (en el Marlins Park). Es un poco diferente, pero las ganas de estos muchachos de jugar, hace todo interesante. Entonces tenemos que tener la mente bien fuerte, es una temporada corta y hay que dar el todo por el todo”.

Antes de iniciar los entrenamientos primaverales, los peloteros de los Marlins hablaron sobre comenzar una nueva etapa en Miami, un habitual perdedor en el Este de la Liga Nacional. Cervelli, uno de los peloteros de mayor experiencia en el club, que tendrá la responsabilidad de guiar a un cuerpo de lanzadores jóvenes, será clave en esa aspiración y en mantener enfocados a sus compañeros, sin importar las condiciones externas impuestas por el Coronavirus.

“No se trata de competir, sino de ganar. Tienes que cambiar la anterior cultura”, dijo. “Nos comprometimos a hacer esto de verdad (…) No mantienes mucho contacto con los muchachos (en este instante), pero tienes que ir adaptándote. En cuestiones de trabajo estamos muy bien. Los veo increíbles y me gusta estar aquí y ver cómo trabajan”.

El fin último es tratar de hacer lo necesario en el terreno y tratar de conseguir buenos resultados.

“Pienso que hay que tomarlo día a día. No puedes pensar en ganar 40 juegos. Tienes que ganar uno primero y luego el otro. Cada día es diferente y tienes que ser fuerte y seguir con la misma mentalidad. Es una temporada corta y muchas cosas pueden pasar. Pienso que los muchachos se han preparado muy bien”.