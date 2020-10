Carreño gana a Bautista el pulso español y pisa los octavos en Roland Garros

Ahora Carreño intentará meterse en cuartos frente al sorprendente Altmaier, número 186 del mundo y que entró al cuadro principal a través de la previa.

Por: AFP 10:18 AM / 03/10/2020

En un duelo 100% español, Pablo Carreño (18º ATP) se clasificó a octavos de Roland Garros al eliminar a Roberto Bautista (11º), por 6-4, 6-3, 5-7 y 6-4, este sábado 3-O en la pista Suzanne Lenglen, y jugará por los cuartos con el alemán Daniel Altmaier (186º).

Semifinalista del reciente US Open, Carreño ha completado a la perfección su adaptación a la tierra batida. "En esta pista solo soy inferior a Nadal", avisó tras superar la primera ronda, y este sábado volvió a mostrar confianza y ambición.

Tras el duelo le preguntaron por esa declaración y explicó lo que quiso decir: "Si doy mi nivel y marco el ritmo, no me veo inferior a nadie, aunque claro que puedo perder".

Tras ganar las dos primeras mangas contra Bautista, cedió la tercera, lo que agitó los fantasmas de su derrota en semifinales del US Open ante Alexander Zverev, cuando ganó dos sets y perdió los tres siguientes, reconoció Carreño.

"Sí que se me pasó por la cabeza aquel partido. Pero supe reponerme, me calmé y lo saqué muy bien", dijo.

La mejor actuación de Carreño en Roland Garros fue en 2017, cuando alcanzó los cuartos pero se tuvo que retirar por lesión ante Rafael Nadal, ganador de aquella edición.

Este sábado el partido comenzó con intercambio de roturas, con un Carreño más ofensivo y dinámico que Bautista, logrando un segundo 'break' que le dio el primer set.

A continuación el asturiano se mostró muy superior en la segunda para situarse 2-0 en una manga de 45 minutos.

En la tercera Bautista estaba obligado a dar un paso hacia adelante. No tenía nada que perder, asumió riesgos y la apuesta le salió. La gasolina le duró casi para llevarse también el cuarto, al situarse 4-2.

- Altmaier, un rival desconocido -

Fue un espejismo, los cuatro siguientes juegos cayeron del lado de Carreño y también la clasificación en tres horas y 22 minutos.

"Fue un partido muy duro, como esperaba, Roberto es un grandísimo jugador. Lo había preparado bien, mi nivel de juego en las últimas semanas es muy alto. Tenía que llevar el ritmo del partido, ser agresivo y no dejarme dominar", analizó Carreño.

Bautista reconoció la superioridad de su compatriota: "El partido fue muy apretado, pero Pablo estuvo mejor en los momentos complicados. Ha merecido ganar. Cuando fui break arriba no supe mantener el nivel"

Ahora Carreño intentará meterse en cuartos frente al sorprendente Altmaier, número 186 del mundo y que entró al cuadro principal a través de la previa.

Este sábado dio el gran golpe ante el italiano Matteo Berrettini, séptimo favorito en París, al que venció con claridad por 6-2, 7-6 (7-5) y 6-4.

"No todo es el ranking, influye la confianza, la superficie y el momento. Lleva muchos partidos aquí, vendrá jugando bien pero no he visto partidos enteros. Tendré que ver cómo puedo encararlo", dijo Carreño, añadiendo que su "entrenador tendrá que trabajar" para preparar el partido.