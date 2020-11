Carl Herrera pide ayuda para recuperar dos anillos robados

"Como muchos ya saben, los dos anillos de campeón de la NBA de 1994 y 1995, me fueron robados en Venezuela, en dos hechos separados, lamentables y que nunca pensé que sucederían", escribió Herrera, que jugaba como alero, en su cuenta de Instagram.

El primer jugador venezolano de baloncesto que disputó la NBA, Carl Herrera, puso en marcha este domingo 22-N una campaña para recuperar los dos anillos de campeón que ganó en 1994 y 1995 con los Houston Rockets y que fueron robados.



"Como muchos ya saben, los dos anillos de campeón de la NBA de 1994 y 1995, me fueron robados en Venezuela, en dos hechos separados, lamentables y que nunca pensé que sucederían", escribió Herrera, que jugaba como alero, en su cuenta de Instagram.



El exjugador, que debutó en 1991 en la liga estadounidense, afirmó que nunca creyó que le pudieran robar los dos anillos por el "respeto y consideración" que siempre tuvo por Venezuela y por "representar a todos" los ciudadanos de su país" cada vez que "entraba en una cancha en cualquier parte del mundo".



"Ahora quisiera, con mucho respeto a todos ustedes, me ayuden a hacer una campaña para recuperar los anillos. Que lleven este mensaje a todas las personas que puedan y así llegar a aquellas que pudiesen tener alguna información que ayude a encontrarlos", afirmó el exdeportista de 53 años.



Según aseguró, con la campaña no busca "ningún tipo de persecución a las personas que los tengan, sino que comprendan que estos objetos son parte valiosa de la memoria histórica y deportiva de Venezuela".



"Además, tienen un valor sentimental que ustedes y yo entendemos, por lo que deben estar donde pertenecen", añadió.



Herrera comenzó su carrera profesional en la sección de baloncesto del Real Madrid C.F., donde, tras una buena temporada en la que el equipo ganó la Copa Korac, hizo las maletas rumbo a Houston.



Allí, compartió vestuario con la leyenda Hakeem Olajuwon, quien le bautizó como "Amigo".



Tras cuatro temporadas con los Rockets, "Amigo" Herrera firmó por San Antonio Spurs, equipo con el que estuvo vinculado hasta la temporada 97/98. Tras un periplo por varias franquicias, en la 99/00 se marchó a jugar a su país.



También formó parte de la mejor selección venezolana de baloncesto, los llamados "Héroes de Portland", que consiguieron la medalla de plata en el Campeonato FIBA Américas de 1992, en el que solo el "Dream Team" estadounidense les privó del oro.



Gracias a esa plata, la Vinotinto se clasificó por primera vez para unos juegos olímpicos, los de Barcelona 1992.



Herrera no dio más datos acerca de los robos, pero en 2014 fue herido de bala en un brazo en la isla venzolana de Margarita, en pleno Caribe, durante un intento de robo.



La bala se alojó en su pulmón y, según dijo posteriormente, puede vivir con ella dentro de su cuerpo gracias al movimiento que hizo con el brazo al recibir el disparo.



La petición de Herrera contó con el apoyo inmediato de varios deportistas venezolanos como el exjugador de la NBA Greivis Vásquez.