Caribes toma la punta en la serie al vencer 5-1 a los Cardenales de Lara

Por: Agencias 08:26 AM / 23/01/2020

Caribes no pudo sentirse más a gusto en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel, donde fue recibido por su afición con los brazos abiertos para colocar la Serie Final a su favor 2-1 contra los Cardenales de Lara.

Este miércoles, los dirigidos por Jackson Melián aprovecharon los pequeños espacios con batazos clave, más una defensa férrea, que respaldó el sólido trabajo monticular de Félix Doubront, camino a un triunfo 5 a 1 ante los pájaros rojos.

El primer episodio marcó el destino del compromiso, gracias a conexiones de César Valera y René Reyes, quienes se combinaron con sencillo de dos carreras y doble productor de una rayita, para fabricar las tres primeras anotaciones del encuentro, frente al derecho Williams Pérez.

“La confianza que le hemos dado a cada jugador es indispensable, por eso hemos conseguido los resultados”, destacó Melián sobre los batazos importantes de Valera, que suma cuatro remolques en los últimos dos desafíos.

Esa ventaja, le sirvió a Doubront para trabajar con comodidad, mezclando sus pitcheos y manteniendo la bola en el cuadro.

Luego de un primer inning en el que cedió boleto a Jecksson Flores y permitió hit de Osman Marval, se repuso para retirar a 13 de los siguientes 14 hombres a los que se enfrentó.

“El secreto fue atacar a los bateadores. Utilicé mucho la recta y algo la curva, traté que no adivinaran los pitcheos", explicó el exgrandeliga. “Siempre traté de estar adelante en la cuenta. Dependiendo de cada bateador cambiaba mis envíos y eso lo manejó muy bien (El receptor Gabriel) Lino. El resto lo hizo la defensa, que siempre estuvo allí para respaldarme”.

La “Tribu” sumó una más en el quinto capítulo ante Pérez, que fue producida por un doble de Willians Astudillo, luego que Denis Phipps llegara a salvo a la inicial por error del campocorto Flores. Después, en el sexto, Gorkys Hernández impulsó la quinta del conjunto con sencillo ante los envíos del relevista Daniel Álvarez.

No fue sino hasta el séptimo tramo, cuando Luis Jiménez castigó con largo cuadrangular a las gradas del lado derecho, que acabó con el blanqueo de Doubront.

“Fue un buen swing, no le puse emoción. Él (Jiménez) buscó los errores que uno pueda cometer y pescó la bola que dejé en la zona”, confesó el tirador, quien se apuntó la victoria con siete tramos laborados, una carrera permitida, un ponche y par de boletos. “Lanzadores como Yohan Pino y Wilfredo Boscán, me dijeron que no le tuviera miedo, porque este estadio también te ayuda, si la brisa juega a tu favor, te regala los outs”.