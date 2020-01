Caribes blanqueó a Magallanes y se metió en las semifinales

Caribes, Águilas, Cardenales y Tigres buscarán a partir de este 12-E un puesto en la final de la Lvbp.

Por: Agencias 10:58 AM / 12/01/2020

Caribes de Anzoátegui es nuevamente semifinalista y lo consiguió con un gran trabajo combinado de Mayckol Guaipe, Gabriel Lino y Willians Astudillo quienes, a su modo, contribuyeron en el triunfo de los indígenas sobre Navegantes del Magallanes por pizarra de 2-0, en el partido por el Comodín disputado en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel este sábado 11 de enero.

Guaipe lanzó en gran forma durante seis capítulos en los que aisló cuatro hits y un boleto, mientras ponchaba a seis. Además, llegó a retirar a siete contrarios de manera consecutiva en medio del juego. Para el derecho el enfoque fue fundamental para obtener la victoria.

“Siempre arriba (en los conteos), los pitcheos funcionaron, en parte gracias al receptor Gabriel (Lino), con quién tuve buena comunicación toda la noche”.

“Lo importante era darle la victoria al equipo de Anzoátegui y buscar la clasificación a la semifinal”, agregó el derecho, que mejoró su récord en la postemporada a 2-0. “De verdad estuve fajado en todos los innings, lanzando la bola bajita, me compliqué en el sexto, pero gracias a Dios pude salir del apuro”.

Con el partido 1-0, Cade Gotta y Jay Austin iniciaron el tramo con sencillos, que colocaron corredores en las esquinas. Guaipe se recompuso para ponchar a Josmil Pinto. Austin fue retirado en segunda, tratando de estafarse la almohadilla, y Henry Rodríguez entregó el último out, abanicando la brisa.

“La clave de esa entrada fue intento de robo que terminó siendo out. Luego fui a buscar un ponche y lo pude lograr. Al ‘Pollito’ hay que darle mérito como bateador, pero se me dieron las cosas. Empecé un poquito flojo, pero terminé el turno con una recta afuera. Lo importante fue que salí de esa entrada”, apuntó Guaipe, que terminó guillotinando un par de veces al peligroso paleador ambidiestro.

Caribes se fue adelante en el cuarto episodio. César Valera se embasó por boleto y ancló en la intermedia mediante estafada, desde donde anotaría con imparable de Lino al centro. El careta, a pesar de haber conectado la bola con fuerza, reconoció que no fue un turno fácil.

“(Félix) Droubont es un buen pitcher y no es fácil batearle. Afortunadamente, pude darle el batazo para traer la carrera. Fue un buen juego, contento por el resultado y por la labor de todos, especialmente de Guaipe, quien lo hizo bastante bien”, comentó Lino.

Tras perder el sexto juego de la primera ronda de playoffs contra Águilas del Zulia, Caribes regresó a casa, para tratar de seguir con vida en la postemporada.

“El cansancio mental es indescriptible (en las últimas 48 horas). Casi no he podido dormir, pero he tenido el apoyo de la gerencia y de todos los muchachos”, comentó el manager Jackson Melián al finalizar el encuentro.

Astudillo conectó cuadrangular por el jardín derecho, contra Ryan Kussmaul, para poner el marcador 2-0 en el octavo.

“Para eso vinimos y aquí estamos, dimos el batazo para ayudar al equipo. Mi deseo siempre es ayudar al equipo en lo que pueda y como sea”, relató el grandeliga de los Mellizos de Minnesota.

Jean Toledo y Andrés Pérez se encargaron del séptimo capítulo, en sustitución de Guaipe; mientras que José Ascanio retiró el octavo por la vía rápida.

En el noveno los de casa estaban listos para celebrar. Bajo ese ambiente apareció el cerrador Lester Oliveros, que aseguró el lauro anzoatiguense retirando a los tres bateadores que enfrentó. Así, la Tribu se convirtió en semifinalista por quinta ocasión consecutiva.

“Estoy orgulloso de los muchachos, este triunfo es de ellos, se hicieron las cosas, pero lo más importante es que no se dieron por vencidos y eso que veníamos de una serie complicada. Ni hablar de un trayecto agotador desde Maracaibo”, abundó el piloto Melián. “Ahora nuestra mente está en la semifinal, que debemos jugar paso a paso, de la misma manera como lo hemos hecho todo este tiempo, para tratar de llegar a la Gran Final”.

El zurdo Doubront perdió el desafío, pese a una destacada labor de seis innings.

