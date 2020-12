Canelo, a “seguir demostrando” que es el mejor ante Callum Smith

El mexicano dominó al ruso Sergey Kovalev para ganar un título mundial de peso semipesado el 2 de noviembre de 2019.

Por: EFE 10:51 AM / 17/12/2020

Saúl ‘Canelo’ Álvarez (53-1-2, 36 KO) se enfrentará en la madrugada de este sábado 19-D al domingo 20 al británico Callum Smith (27-0, 19 KO) con los títulos del peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación (AMB) en juego en una pelea en la que desde el entorno del mexicano aseguran que quieren “seguir demostrando que es el mejor”.



Así se desvela en el segundo capítulo de la serie original de DAZN 40 Days: CANELO VS. SMITH que se estrenó este mismo jueves 17 de diciembre y que se adentra en los entrenamientos de ambos púgiles, haciendo hincapié en cómo la pandemia les ha cambiado su forma de entrenar y preparar la pelea estelar.



“Durante la pandemia entrené mucho, no podía hacer otra cosa. Con muchas ganas de pelear. Hay que adaptarse a la situación, que es complicada para todos”, asegura Canelo.



El mexicano dominó al ruso Sergey Kovalev para ganar un título mundial de peso semipesado el 2 de noviembre de 2019, pero no ha peleado desde entonces, y vuelve con una pelea que, asegura en la serie, le pedía la gente.



“La gente estaba interesada en esta pelea. Optamos por Callum Smith porque es el número uno en las 168 libras y es lo que quiero”, comentó.