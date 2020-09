'Canelo' Álvarez demandó a Óscar de la Hoya por 280 millones de dólares

"No voy a permitir que las fallas de mis promotores me mantengan fuera del ring. Interpuse la demanda para poder volver al boxeo", dijo el pegador mexicano.

09/09/2020

La estrella del boxeo mexicano Saúl “Canelo” Álvarez interpuso el martes 8-S una demanda contra su promotor Óscar de la Hoya, contra la compañía Golden Boy Promotions, y contra la plataforma Dazn por incumplimiento de contrato, debido a que no le han podido dar una pelea desde noviembre de 2019.

El recurso legal fue puesto en una corte federal de Los Ángeles, California, y el peleador busca resarcimiento del daño por 280 millones de dólares.

“Soy el peleador libra por libra número uno del mundo”, dijo Álvarez en un comunicado dirigido a The Athletic. “No le tengo a miedo a ningún rival en el ring. No voy a permitir que las fallas de mi plataforma de transmisión o mis promotores me mantengan fuera del ring. Interpuse la demanda para poder volver al boxeo y para darle a los aficionados lo que ellos merecen”.

“Canelo” firmó una extensión de contrato con Golden Boy Promotions por cinco años, y a su vez firmó un acuerdo histórico por 365 millones de dólares por 11 peleas con la cadena de streaming Dazn.

De acuerdo con el contrato signado entonces, que convirtió al mexicano en el peleador que más dinero le habían garantizado en la historia, mínimo tenía que pelear Álvarez dos veces al año, pero no le han podido concretar ningún combate, indicó Espn.

Los detalles de la demanda

Con la demanda, el Canelo busca terminar su relación con Golden Boy y con Dazn, y recibir un resarcimiento de daños de no menos de 280 millones de dólares.

La demanda, de 24 páginas, especifica que el pegador mexicano estaría demandando por incumplimiento de contrato. Pero además, estaría demandando también por interferencia intencional con un contrato, interferencia negligente con un contrato, fraude, e incumplimiento de la deuda fiduciaria del contrato que el Canelo firmó en 2018.

El vínculo que el Canelo Álvarez tiene con Dazn no es directo, sino a través de Golden Boy. Fue la promotora quien firmó con Dazn las peleas del Canelo. Golden Boy es, entonces, el intermediario entre Saúl y Dazn.

Cuando la promotora firmó con Dazn, prometió dos peleas del Canelo por año. Y una de esas dos peleas sería ante un rival que entrara en la categoría que Dazn califica como “peleador premier”.

El centro de la disputa, según la investigación de Mike Coppinger para The Athletic, está en que Dazn no considera que Sergey Kovalev o Daniel Jacobs entren en la categoría de “peleadores premier”. Para Dazn, esa categoría de peleadores son los que contribuyen a vender millones de pago por evento, como Miguel Cotto o Floyd Mayweather.

Y el Canelo y su equipo aseguran que en el contrato que firmaron con Golden Boy no hay ninguna exigencia sobre el rival. Sin embargo, en el contrato que Golden Boy firmó con Dazn para las peleas del Canelo, sí parece haber esa exigencia. El equipo del Canelo, según Coppinger, no había podido tener acceso al contrato de Dazn con Golden Boy.